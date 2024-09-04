Венесуельські силовики умисно вбивали учасників поствиборчих акцій протесту.

Такий висновок зробила організація Human Rights Watch після ретельно проведеного розслідування

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявила про причетність венесуельських силовиків та проурядових збройних угруповань до вбивств, скоєних під час акцій протесту після суперечливих президентських виборів у липні. Інформація про це опублікована на офіційному сайті організації.

HRW у своєму звіті детально описала репресивні заходи, до яких вдався уряд Венесуели після голосування. Правозахисники стверджують, що свідчення, зібрані та проаналізовані дослідниками, судмедекспертами та експертами зі зброї, свідчать про зв'язок національної гвардії та національної поліції Венесуели з 24 вбивств, скоєними під час протестів проти фальшування результатів виборів. Організація також дійшла висновку, що пов'язані з правлячою партією парамілітарні угруповання відповідальні за деякі з цих смертей.

«Репресії, які ми спостерігаємо у Венесуелі, шокують своєю жорстокістю. Уряди інших країн мають вжити термінових заходів, щоб забезпечити людям можливість мирно протестувати та поважати їхні голоси», – заявила директорка організації у Північній та Південній Америці Хуаніта Ґебертус (Juanita Goebertus).

Акції протесту розпочалися 29 липня – наступного дня після оголошення Національною виборчою радою перемоги чинного президента Ніколаса Мадуро. Протестувальники вважають ці результати сфальшованими й стверджують, що насправді на виборах переміг представник опозиції Едмундо Ґонсалес (Edmundo González). На відміну від попередніх президентських виборів, Національна виборча рада не опублікувала детальних результатів голосування, які б підтвердили перемогу Мадуро. Тисячі людей вийшли на вулиці по всій Венесуелі. Протести, які спершу мали мирний характер, переросли в жорсткі сутички з поліцією.