Венесуельські силовики умисно вбивали учасників поствиборчих акцій протесту.

Такий висновок зробила організація Human Rights Watch після ретельно проведеного розслідування

 

 

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявила про причетність венесуельських силовиків та проурядових збройних угруповань до вбивств, скоєних під час акцій протесту після суперечливих президентських виборів у липні. Інформація про це опублікована на офіційному сайті організації.

 

HRW у своєму звіті детально описала репресивні заходи, до яких вдався уряд Венесуели після голосування. Правозахисники стверджують, що свідчення, зібрані та проаналізовані дослідниками, судмедекспертами та експертами зі зброї, свідчать про зв'язок національної гвардії та національної поліції Венесуели з 24 вбивств, скоєними під час протестів проти фальшування результатів виборів. Організація також дійшла висновку, що пов'язані з правлячою партією парамілітарні угруповання відповідальні за деякі з цих смертей.

 

«Репресії, які ми спостерігаємо у Венесуелі, шокують своєю жорстокістю. Уряди інших країн мають вжити термінових заходів, щоб забезпечити людям можливість мирно протестувати та поважати їхні голоси», – заявила директорка організації у Північній та Південній Америці Хуаніта Ґебертус (Juanita Goebertus).

 

Акції протесту розпочалися 29 липня – наступного дня після оголошення Національною виборчою радою перемоги чинного президента Ніколаса Мадуро. Протестувальники вважають ці результати сфальшованими й стверджують, що насправді на виборах переміг представник опозиції Едмундо Ґонсалес (Edmundo González). На відміну від попередніх президентських виборів, Національна виборча рада не опублікувала детальних результатів голосування, які б підтвердили перемогу Мадуро. Тисячі людей вийшли на вулиці по всій Венесуелі. Протести, які спершу мали мирний характер, переросли в жорсткі сутички з поліцією.

04.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Не перші дзвінки
Юрко ТИМЧУК
Поки батьки збирали дітей до школи, а малюки кляли парти, підручники і вчителів, Зеленський познайомив краян з Малюком (з великої букви) і Татаровим, які нищили чеченів.
03.09.24 | | Україна
Музика підтримки Україні зі Швеції
Деніел Ханссон
У Львівському органному залі 8 вересня виконають один із найулюбленіших творів шведів – “Бог у масці”. Він прозвучить українською у перекладі поета Тараса Демка.
01.09.24 | | Штука
Анабазис Василя Вишиваного (2)
Іван Банах
Центральна Рада, хоча й потребувала військової допомоги, прагнула уникнути німецької присутности в Україні і вийти з війни, як того хотів народ...
01.09.24 | | Минуле
Імперія анонімів
Віталій Портников
Російські спецслужби ніколи нічого не роблять просто так. Вже на момент створення месенджера Дурова вони у загальних рисах уявляли, як зможуть його використати.
01.09.24 | | Дискурси
Наново вигаданий світ Ваґнера (2): Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Розвиток драми тетралогії «Перстень Нібелунґа» набуває нових обертів, з’являються нові персонажі, нові злодії, нові жертви, нові діти. Гріхи і злочини старших тяжіють над новим поколінням. На молодших членів клану Вотана чатують поразки і розчарування.
30.08.24 | | Штука
Хто приніс холод?
Олеся Ісаюк
«І прийде холод...» Катерини Пекур: не знаю, що хотіла сказати авторка, але від того, що вона сказала, волосся на голові ворушиться. Хоча надія таки є
30.08.24 | | Україна
Серпневий сад скульптур
Юрко ПРОХАСЬКО
Чи можна з одного образу звести спогад, з одного плану погляду оповідь. Постави і постаті, виразність очей і вигнутість тіл, обриси лиць і відтінки тіней. Імена і прізвиська...
30.08.24 | | Дискурси
Ой, джиґуне,..
Тарас Прохасько
Усвідомлення свого перебування у житті безпосередньо залежить від механіки переміщення: щось з того ґатунку, що творить відчуття унікальності загалом банального людського життя
29.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.