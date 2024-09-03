Не перші дзвінки

Поки батьки збирали дітей до школи, а малюки кляли парти, підручники і вчителів, Зеленський познайомив краян з Малюком (з великої букви) і Татаровим, які нищили чеченів. І це була не найцікавіша новина. Огляд подій тижня в Україні.

Відключення тижня

Окупанти витримали відносно довгу паузу з обстрілами і 26 серпня запустили по Україні 127 ракет (летіли «Кинджал», «Іскандер-М»/KN-23, Х-101, «Калібр», Х-22, Х-59/Х-69) та 109 ударних безпілотників.

Ворог традиційно цілився в об’єкти критичної інфраструктури, шкоди зазнала навіть Київська гідроелектростанція і якби не українські сили ППО наслідки були б страшніші. Авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби збили 102 ракети та 99 дронів.

За нетривалий час ракетно-дронової перерви в тилу майже звикли, що світло не відключають і майже повірили, що енергетична інфраструктура надійно захищена, бо про це бадьоро звітувало профільне керівництво в особі міністра Галущенка і шефа «Укренерго» Кудрицького. В реальності виявилося все не так радісно, Кудрицькому згадали про півтора мільярди євро від західних партнерів на ремонт і будівлю захисних споруд для об’єктів енергетики, які насправді достатньо захищеними не стали. Тому через тиждень після російської повітряної атаки наглядова рада державної компаніі НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін.

Пікантність ситуації поглиблюється тим, що відповідне рішення було прийнято за два дні до закінчення повноважень Кудрицького на цій посаді і шукати новий кабінет йому і так довелося б. Тепер, коли офірного цапа знайдено, треба сподіватися, що вітчизняна енергетика буде захищена краще, а захисні споруди збудують біля кожної трансформаторної будки. А, якщо такого не станеться, то можна буде звільнити Галущенка, а при необхідності і Шмигаля.





Сусіди тижня

Понеділкова атака росіян додала клопотів і західним сусідам України – на територію Польщі залетів невідомий об'єкт. Поляки відреагували своєрідно. Спочатку заступник міністра оборони країни Павел Залевський заявив, що Польща не збирається ані збивати російські безпілотники та ракети над українською територією, ані тренувати в Україні військових, бо «країни НАТО і ЄС не є сторонами війни».

Військовий чиновник трохи поспішив з висновками або в польському уряді існують проблеми з комунікацією. Вже через два дні після спічу з міністерства оборони слово взяв міністр закордонних справ і в інтерв’ю Financial Times Радослав Сікорський заявив, що Польща зобов’язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення російських ракет може втягнути НАТО у війну. На думку міністра, російські ракети найбільш доцільно збивати на великій висоті над Україною, оскільки чим ближча ракета буде до своєї цілі у момент перехоплення, тим більший ризик для поляків.

Заочна дискусія високопоставлених чиновників відбувалася на тлі чергового україно-польського скандалу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поїхав в Польщу, де його запитали, коли поляки зможуть ексгумувати загиблих під час подій 1943-45 років на Волині. У відповідь Кулеба став трохи Царьовим і почав говорити про операцію «Вісла», коли в 1947 році українців примусово переселили з Польщі і назвав землі, на яких проводилася операція, українськими територіями. Реакція поляків була блискавичною – заяву Кулеби назвали «підлістю», а в сеймі з’явилася ідея визнати Дмитра Івановича персоною нон-грата в Польщі. Дійшло до того, що прем’єр Дональд Туск заявив, що Україна не вступить до ЄС без згоди Польщі, тож з'ясування історичних питань насамперед в інтересах Києва.

Тепер для повного комплект бракує, щоб польські фермери знову перекрили пункти перетину кордону.

Дипломат тижня

Після Польщі Кулеба відвідав Бельгію, де нічого контраверсійного не сказав, але почув корисну інформацію. В Брюсселі під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що обмеження на застосування переданої Україні зброї мають бути зняті, ця зброя має бути використана в повному обсязі для завдання ударів по військових об'єктах на території Росії, відповідно до міжнародних правил.

Крім того, головний європейський дипломат трохи вгамував занепокоєння щодо браку боєприпасів у ЗСУ повідомленням про те, що Європейський союз підготував для України 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона, а позаяк європейський військово-промисловий комплекс набирає обертів, то перспективи оптимістичні.

І на завершення Боррель продемонстрував своєрідний дипломатичний гумор. Американцям і німцям, які не хочуть, аби з їхньої зброї стріляли по території РФ Верховний представник адресував: «Смішно стверджувати, що дозвіл на ураження цілей на російській території означає, що ми перебуваємо у стані війни з Москвою».

Звільнення тижня

Якою була справжня причина катастрофи літака F-16 досі достеменно невідомо, а в інформаційному просторі трагедію відсунула надто резонансна народна депутатка Мар’яна Безугла. Хвороблива активність «слуги народу» у військовій сфері стала причиною крику душі тоді ще командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука в соцмережі. «Ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу. Безумовно, з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин… Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому, я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!», - написав генерал.

До суду з нардепкою Олещук піде вже в іншому статусі, бо через кілька годин після появи цього допису президент і верховний головнокомандувач звільнив його з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України. Міністр оборони Умєров назвав звільнення «ротацією», а сам Зеленський так прокоментував своє рішення: «Зараз час висновків. Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів».

Командувати Повітряними силами тепер буде ще один Герой України Анатолій Кривоножко. Про можливе дипломатичне майбутнє (як в Залужного) Олещука поки нічого не чути.