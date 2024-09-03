Фінляндія збільшує висоту паркану на кордоні з Росією.  

Ідея збудувати паркан виникла зразу ж після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

 

 

Влада Фінляндії вирішила збільшити на пів метра висоту паркану на кордоні з Росією. Про це повідомив фінський інформаційний портал Raja. Відтак висота загородження сягне трьох з половиною метрів.

 

«Бар'єр на східному рубежі підвищує безпеку кордонів тут і зараз. Він необхідний для контролю та запобігання великомасштабній міґрації. Поліпшено кріплення та конструкції паркану, воріт та циліндричних загород. Рішення технічного моніторингу вдосконалюються та стають більш функціональними», – йдеться у повідомленні прикордонної служби Фінляндії.

 

До кінця 2026 року фінська прикордонна служба планує збудувати 200 км укріплень на східному кордоні. Паркан будується на основі оцінки ризиків на найважливіших цільових ділянках. Загороджувальний комплекс складається з огорожі, системи технічного контролю та траси вздовж паркану.  

 

200 км – це близько 15% усієї довжини фінсько-російського кордону, що становить майже 1,3 тис. км. За оцінками фінської влади, будівництво всього паркану триватиме три-чотири роки і коштуватиме кілька сотень мільйонів євро.

 

Підготовчі роботи для спорудження паркану розпочалися ще восени 2023 року. Ідея збудувати паркан на кордоні народилася практично зразу ж після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

03.09.2024

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