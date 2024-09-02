На Стрийщині сапери знешкодили залишки ракет "Кинджал" та Х-101.

У Львівській області знайшли залишки російських ракет "Кинджал" та Х-101. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Після наймасовішого обстрілу території України, якого ми зазнали вранці 26 серпня, сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та X-101 у Львівській області. Деякі джерела повідомляють точнішу локацію – Стрийський район.

"Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення", – зазначають у повідомленні.

Якщо ви виявили будь-який підозрілий предмет:

- не наближайтесь;

- не намагайтесь самостійно його перемістити чи розібрати,

- негайно телефонуйте за номером 101 або 102.