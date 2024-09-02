На Стрийщині сапери знешкодили залишки ракет "Кинджал" та Х-101.

У Львівській області знайшли залишки російських ракет "Кинджал" та Х-101. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

 

 

Після наймасовішого обстрілу території України, якого ми зазнали вранці 26 серпня, сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та X-101 у Львівській області. Деякі джерела повідомляють точнішу локацію – Стрийський район.

 

"Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення", – зазначають у повідомленні. 

 

Якщо ви виявили будь-який підозрілий предмет:

 

- не наближайтесь;

 

- не намагайтесь самостійно його перемістити чи розібрати,

 

- негайно телефонуйте за номером 101 або 102.

02.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Елегія вікна
Василь МАХНО
Світ скреготить, як жорна  й рипить, як завіси дверей, – його ваготу заховано     ув  паперовім  вікні    і яблука пораховано тобі і мені.
31.08.24 | | Дискурси
Серпневий сад скульптур
Юрко ПРОХАСЬКО
Чи можна з одного образу звести спогад, з одного плану погляду оповідь. Постави і постаті, виразність очей і вигнутість тіл, обриси лиць і відтінки тіней. Імена і прізвиська...
30.08.24 | | Дискурси
Ой, джиґуне,..
Тарас Прохасько
Усвідомлення свого перебування у житті безпосередньо залежить від механіки переміщення: щось з того ґатунку, що творить відчуття унікальності загалом банального людського життя
29.08.24 | | Дискурси
Наново вигаданий світ Ваґнера: Байройт 2024 
Аделіна Єфіменко
Розголос про скандальні дискусії навколо останньої байройтської версії «Персня Нібелунга» спонукали відвідати цю постановку, самій розібратися, як режисер розповів “свою історію” і трансформував міф в ситуацію умовного «тут і тепер».
28.08.24 | | Штука
Не зовсім святкове
Юрко ТИМЧУК
Коли Україну вітає з Днем Незалежності цілий Лукашенко, то виникає ряд питань і підозр. Але потім взнаєш про «Паляницю» – і пульс нормалізується. Огляд подій тижня в Україні
27.08.24 | | Україна
Кобальтовий обеліск замість Хреста: Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Сприйняття театру, опери крізь AR-окуляри – перший крок до охоплення простору як сингулярного дійства. Символи ваґнерівського міфу синтезуються з іншими символами сучасного роздвоєння реальності і формують наше симультанно-розпорошене, фраґментарне сприйняття світу.
27.08.24 | | Штука
Про невидиму працю і публічне шмагання
Оксана Кісь · Станіслав Вільчинський · Вікторія Родінкова
Факти – річ уперта, і вони свідчать на користь ефективної діяльності Національного фонду досліджень України.
26.08.24 | | Україна
У Львові з'явився музей Володимира Патика
Відкриття у Львові нового музею, присвяченого творчості видатного художника-модерніста, дослідника української історії та етнографії Володимира Патика, приурочили до 33 річниці Незалежності України.
26.08.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.