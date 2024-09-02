На земельних виборах в Саксонії і Тюрінгії перемогли прокремлівські сили.

Проте прокремлівські лівопопулісти й правопопулісти наразі відмовляюся формувати спільну коаліцію.

У двох федеральних землях на сході Німеччини (у колишній НДР) – Саксонії та Тюрінгії – у неділю, першого вересня, пройшли вибори депутатів земельних парламентів (ляндтаґів). Як повідомляє телерадіокомпанія Deutsche Welle, за попередніми результатами, у Саксонії перемогу здобув Християнсько-демократичний союз (ХДС), який набрав 31,8% голосів. Проте на другому місці – опинилася правопопулістська й прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН), за яку проголосували 30,8% виборців. Тим часом лівопопулістська і теж прокремлівська партія, заснована щойно в січні 2024 року «Союз Сари Ваґенкнехт – за здоровий глузд і справедливість (Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit) здобула підтримку 11,9% виборців.

У Тюрінгії перемогу із значним відривом здобуває АдН. За неї могли проголосувати 32,9 відсотка виборців. На другому місці – ХДС із 23,7%. «Союз Сари Ваґенкнех» отримує 15,6%.

Усі три партії правлячої коаліції – Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Вільна демократична партія (ВДП) та «Союз-90/зелені» зазнали на виборах нищівної поразки.

АдН вже заявила про свою готовність сформувати земельний уряд в Тюрінгії. «Ми готові взяти на себе відповідальність за формування уряду. У Німеччині існує хороша парламентська традиція, згідно з якою лідируюча політична сила після виборів запрошує інших до перемовин. Наступного тижня ми проведемо переговори в партійних органах, проаналізуємо ситуацію. І тоді вирішимо, кому ми пропонуватимемо ці пропозиції для обговорення», – заявив головний кандидат партії Бйорн Гьоке (Björn Höcke). Згідно з опитуванням громадсько-правової медіакомпанії ARD, 37 відсотків респондентів у Тюрінгії підтрмують участь АдН в уряді, а 60 відсотків – виступають проти.

Прем'єрміністр Саксонії християнський демократ Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer), коментуючи підсумки виборів, заявив, що задоволений їхніми підсумками. «У нас є всі підстави для свята. Люди тут, у Саксонії, продовжують довіряти нам», – заявив він. Політик висловив сподівання на формування у цій федеральній землі стабільного уряду, вказавши, що ХДС готовий взяти на себе відповідальність за це.

Провідна кандидатка від «Союзу Сари Ваґенкнехт» у Тюрінгії Забіне Ціммерман (Sabine Zimmermann) висловила задоволення підсумками виборів. В обох землях «ми отримали двозначну кількість відсотків, ми зберегли результати, продемонстровані партією на виборах до Європарламенту», – зазначила вона. Водночас пані Ціммерман відкинула можливість утворення коаліції з АдН. «Ми подивимося, що вирішить ХДС, чи захоче він сформувати уряд із СДПН та "зеленими". Якщо так, то тоді все залишиться по-старому. Якщо ж ні, то ССВ матиме можливість увійти в уряд і щось змінити», – заявила політикиня.