Провідна російська авіакомпанія економить пальне на шкоду безпеці.

Пілоти бояться запросити додаткове паливо через жорсткий пресинг керівництва.

 

 

Провідна російська авіакомпанія-лоукостер «Победа» змушена заощаджувати пальне. Пілоти компанії скаржаться, що керівництво вимагає від них літати з мінімальною кількістю авіаційного палива, таким чином знижуючи рівень безпеки на користь економічних показників. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. У середині серпня один із пілотів у зв’язку з такими вимогами написав офіційну скаргу «до компетентних органів».

 

 

За словами пілота, керівництво компанії розраховує контрольні точки маршрутів на підставі найкоротшого кілометражу, але авіадиспетчери в ході польоту не завжди можуть узгодити такі маршрути. Наприклад, через грози, циклони чи інші небезпечні метеоумови. В результаті витрати пального не збігаються з фактичними. І це створює небезпечні ситуації, оскільки існують ризики, що  палива може вистачити для досягнення кінцевої цілі.

 

 

«Пілоти бояться запросити додаткове паливо через жорсткий пресинг і літають, не знаючи, вистачить палива сьогодні чи ні», – розповів автор скарги

 

У прес-службі авіакомпанії звинувачення заперечують. У коментарі агентству ТАСС там заявили, що рейси виконуються «з достатньою кількістю» палива, а за складних метеоумов при плануванні маршруту в літаки завантажується додаткове пальне.

28.08.2024

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