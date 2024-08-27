Коаліційні консультації у Франції – наразі в патовій ситуації.

Макрон рішуче відкидає формування уряду на чолі з ультралівим.

 

 

У понеділок, 26 серпня президент Франції Емманюель Макрон закінчив перший раунд політичних консультацій з лідерами парламентських партій щодо створення урядової коаліції, формування нового уряду та призначення нового прем'єрміністра. Про це повідомила газета Le Monde. Наразі під час перемовин не досягнуто будь-якого поступу.

 

Справа в  тому, що найвпливовішою політичною силою, за результатами позачергових парламентських виборів, які відбулися в червні-липні, стала ультраліва партія «Новий народний фронт». Тож її представники вимагають, щоб майбутнім прем’єром став член саме їхньої партії. Передовсім йдеться про 37-річну економістку, голову відділу мерії Парижа з фінансів та закупівель Люсі Касті (Lucie Castets). Проте Макрон виступає рішуче проти того, щоб уряд очолив представник ультралівих.

 

Президент пояснив свою позицію необхідністю збереження «інституційної стабільності. Зважаючи на міжпартійні суперечності щодо кандидатури нового прем'єрміністра та складу уряду, глава держави закликав керівництво політичних партій проявити «дух відповідальності». Він також виключив участь в уряді ультралівої і прокремлівської партії «Нескорена Франція» на чолі з Жаном-Люком Меланшоном (Jean-Luc Mélenchon).

 

Нарізі Макрон призначив на вівторок, 27 серпня, другий раунд консультацій з головами партій та провідними політичними діячами. Він запевнив, що назве кандидатуру майбутнього прем’єра до кінця поточного тижня.

 

«Моя відповідальність полягає в тому, щоб країна не була ні заблокована, ні ослаблена. Політичні партії, які формуватимуть уряд, не повинні забувати про виняткові обставини обрання своїх депутатів у другому турі законодавчих виборів. Це голосування їх зобов'язує», – заявив президент.

27.08.2024

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