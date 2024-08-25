914-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

250,1% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

95,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

391,3% автомобільної техніки (з них 7,1% за минулий тиждень),

564,6% артилерійських систем (з них 9,5% за минулий тиждень),

105,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

66,6% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі росіяни завдали удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату «Іскандер-К», балістичну «Іскандер-М» та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей.

Також окупанти атакували 9 ударними безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда (ТОТ українського Криму).

Вісім шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.

За минулі сім днів було збито 110 із 141 (78%) запущених по Україні БПЛА.

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 143 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Свеса, Первомайське, Дружба, Катеринівка, Юнаківка, Кіндратівка, Велика Писарівка Сумської області; Гоптівка, Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області; Часів Яр, Диліївка, Щербинівка, Залізне, Дружба, Торецьк, Олександро-Шультине, Мемрик, Олександропіль, Мирноград, Воздвиженка, Долинівка, Вугледар, Костянтинівка, Роздольне, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове, П’ятихатки, Новоандріївка Запорізької області; Новотягинка, Бургунка, Томарине, Зміївка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили пункт управління, чотири артилерійські системи, дві РЛС, дві системи дистанційного мінування та склад боєприпасів. На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки. На Лиманському напрямку також відбулося 14 боєзіткнень біля Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового, Невського та Діброви. На Сіверському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного. На Краматорському напрямку росіяни атакували 19 разів біля Ступочок, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного. На Торецькому напрямку точилося 14 боїв неподалік Неліпівки, Торецька, Нью-Йорка та Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 18 атак противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали у бік Водяного, Вугледару та Катеринівки. Успіху не мали. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Новоандріївки та Щербаків. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили п'ять танків, 11 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 92 автомобілі та 17 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:25 Станом на 06:00 в Чорному та Азовському морях російських кораблів на бойовому чергуванні немає, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські удари великої дальності по російських військових об'єктах в тилу Росії мають вирішальне значення для послаблення російського військового потенціалу на всьому театрі воєнних дій, а зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Заходом, дозволило б українським військам завдавати ударів по широкому спектру важливих об'єктів, що лежать в основі військових зусиль Росії.

• Неназваний високопосадовець адміністрації Байдена з питань національної безпеки заявив, що українські удари із застосуванням зброї, наданої Заходом, по цілях на території Росії не будуть ефективними, оскільки російські військові передислокували військові літаки з російських авіабаз поблизу України - але ця оцінка ігнорує те, що російські війська використовують укриття в глибокому тилу Росії для створення широкого спектру інфраструктури, окрім аеродромів, для підтримки воєнних операцій проти України.

• Передислокація російських авіаційних засобів з російських авіабаз у зону дії ATACMS не скасовує корисності використання ATACMS проти інших російських військових цілей.

• Українським силам не обов'язково завдавати ударів по кожному російському військовому і воєнізованому об'єкту в Росії в межах досяжності зброї, наданої Заходом, щоб почати створювати значний оперативний тиск на російських військових.

• Нещодавні успішні українські удари по російських військових об'єктах в межах досяжності системи ATACMS з використанням високоточної зброї українського виробництва демонструють, що Україна все ще має потребу в нанесенні ударів, яку зняття американських обмежень могло б задовольнити.

• За оцінками деяких американських чиновників, російським військовим, ймовірно, доведеться передислокувати значні сили з України та/або оперативні резерви, щоб відбити українські війська з російської території.

• Українські війська продовжували наступальні операції на своїй ділянці фронту в Курській області 24 серпня, і ні російські, ні українські війська не досягли значних успіхів, про які вони заявляли.

• Президент України Володимир Зеленський вчора прокоментував деякі цілі української операції в Курській області, охарактеризувавши українську операцію в Курській області як руйнівну атаку, яка успішно запобігла спробі російських військ оточити частину Сумської області та захопити місто Суми.

• Україна і Росія провели перший обмін військовополоненими з моменту українського вторгнення в Курську область.

• Влада Курської області оголосила про створення добровольчого загону «БАРС-Курськ» 24 серпня і заявила, що загін буде воювати виключно на території Курської області.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: