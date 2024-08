Наразі ймовірність президентури Камали Гарріс – 58%.

Проєкт "FivethirtyEight" оприлюднив свій поточний прогноз шансів Камали Гарріс а Дональда Трампа на перемогу в президентських виборах США: 58,2% – що колегія виборців проголосує за Гарріс, 41,4% – що за Трампа, і 0,4% – що не визначить переможця. Найімовірніше, що за Камалу Гарріс проголосують 287 електорів колегії (при 95-відсотковому довірчому інтервалі від 153 до 385).

Після відмови Байдена від кандидування на наступний термін проєкт припинив оприлюднювати свої поточні прогнози й відновив їх лиш після офіційного затвердження кандидатури Камали Гарріс.

Прогноз "FivethirtyEight" базується на поєднанні опитувань і "основних показників" кампанії, таких як економічні умови, партійність держави та посада. Автори зазначають, що він призначений не для того, щоб «визначити» переможця, а для того, щоб дати вам уявлення про ймовірність перемоги кожного кандидата.

Творцем методики прогнозів "538" був давній гуру даних Нейт Сілвер, який зайнявся оцінкою ймовірності результатів виборів з 2008 року. Його модель доволі точно оцінювала ці результати, однак на президентських виборах 2016 року дала вдвічі більші шанси Клінтон, а не майбутньому переможцю Трампу – хоча останній в цій моделі мав вдвічі-втричі більші шанси, ніж в інших прогнозних моделях.

Минулого року Сілвер покинув проєкт "FivethirtyEight", замість нього ABC News найняв Джорджа Елліотта Морріса, журналіста даних з The Economist, якого часто називали конкурентом Сілвера. Морріс суттєво оновив прогнозну модель, яку Сілвер, однак, розкритикував, почавши публікувати для передплатників свої прогнози у блозі "Silver Bulletin".

Натомість розроблена у 1981 році на основі методики передбачень землетрусів система прогнозування "The Keys to the White House" ("Ключі від Білого дому") оперує не відсотками ймовірності, а на основі результатів 11 тверджень стосовно поточної президентської каденції та двох аспектів стосовно суперників дає чіткий прогноз партійності наступного президента: якщо істинні сім і більше тверджень, то вона, партійність, не міняється. Система точно відображала результати виборів з 1892 року, за винятком виборів 2000 року, коли їх результат (правлячі демократи мали 8 істинних тверджень) визначився перевагою 0,009% голосів на користь Джорджа Буша у Флориді, визначальному на цих виборів штаті (досі сумніви щодо цих результатів не розвіяні, оскільки Верховний суд США 5 голосами проти 4-х ухвалив зупинив перерахунки 5 963 110 голосів у Флориді).

Наразі Демократична партія має 7 істинних тверджень (при цьому Аллан Ліхтман, співавтор "The Keys to the White House", вважає Трампа нехаризматичним політиком, оскільки визначає харизматичного кандидата як людину з надзвичайно переконливою або динамічною особистістю, що забезпечує йому або їй широку привабливість, яка поширюється на виборців поза межами базового електорату його партії: Трамп же, попри свою медійність, приваблює лише вузьку частину нереспубліканського електорату, на відміну від широкої привабливості, яку мав, наприклад, Рональд Рейган серед традиційно демократичних виборців) та 3 фальшиві; одне – відсутність соціальних протестів – є радше істинним, одне – відсутність міжнародних чи військових провалів – радше неістинним, істинність же ще одного – міжнародні чи військові успіхи – на даний час ще не визначена: вона залежить від українських успіхів у війні з Росією та мирних переговорів Ізраїлю з Палестиною. Аллан Ліхтман обіцяє свій остаточний прогноз зробити через тиждень, перед дебатами 10 вересня.