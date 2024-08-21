Розслідування підриву «Північного потоку» спровокувало суперечку між Берліном і Варшавою.

Польща відмовлялася арештовувати підозрюваних у цій справі й називала їх героями.

 

 

Оприлюднення інформації про те, що німецька Генеральна прокуратура підозрює в причетності до підривів газогонів «Північний потік» та «Північний потік-2» трьох українських інструкторів з з дайвінгу, які використовували Польщу як матеріально-технічну базу, викликала суперечку між Берліном і Варшавою. Після того, як прокуратура Польщі заявила, що не може на запит Німеччини заарештувати українця, підозрюваного в причетності до вибухів, Берлін вирішив добиватися цього на міжурядовому рівні. Але й тут отримав відмову. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із покликом на свої джерела.

 

Ордер на арешт українського дайвера Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі, Німеччина надіслала Польщі ще в червні. Однак польська прокуратура відмовилася заарештовувати його, доки справу не розгляне Аґенція внутрішньої безпеки Польщі.

 

Тоді підключилася делегація німецьких міністрів на чолі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Другого липня вони відвідали Варшаву для спільного засідання із урядом польського прем'єра Дональда Туска. Німецькі міністри попросили польських колег забезпечити виконання ордера. Але Туск у відповідь заявив, що влада Німеччини повинна «вибачитися і мовчати», оскільки у рамках побудови газогонів співпрацювала зі злочинним путінським режимом. А ще один високопоставлений польський чиновник, як подає WSJ, приватно сказав своєму німецькому колезі, що будь-які потенційні підозрювані, які могли зіграти роль у руйнуванні газогону, «мають бути нагороджені медалями, а не заарештовані».

 

Зрештою, стало відомо, що підозрюваний Володимира Журавльова ще в липні виїхав з Польщі автомобілем і попрямував до України. Інші підозрювані також перебувають в Україні, яка не екстрадує своїх громадян.

 

Нагадаємо, що вибухи на газопроводах «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2» прогриміли в ніч на 26 вересня 2022 року біля данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Внаслідок вибухів було пошкоджено три з чотирьох ниток газогонів. Розслідування проводилося правоохоронними органами одразу кількох країн, включно з Німеччиною. У лютому 2024-го Швеція та Данія оголосили про припинення розслідування цієї справи. 

21.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Музика світу Хаяо Міядзакі у Львівській опері.
У Львівській опері симфонічний оркестр LUMOS Orchestra виконає ексклюзивний казковий концерт з музикою до світів маестро Хаяо Міядзакі
20.08.24 | | Галичина
Дні Української Музики у Варшаві
8, 10 та 13 вересня у Концертній студії імені Вітольда Лютославського Польського радіо відбудуться концерти 10-х Днів української музики у Варшаві – фестивалю, організованого фондом Pro Musica Viva.
18.08.24 | | Штука
Маруся і Макрон
Василь МАХНО
Серпень завжди – місяць, що приносить певне умиротворення. У серпні змінюється час, колір неба і запах повітря й виникає дивне відчуття очікування змін
17.08.24 | | Дискурси
Міра
Лілія Бомко
Про якісь незнані, ще непізнані їй метафори. Про ожину терпкої ночі кохання, ожину дотиків болю, відвертості й пізнання, ожину справжньої поезії...
16.08.24 | | Дискурси
Синє сяйво узлісся
Юрко ПРОХАСЬКО
Це синє серпневе світло було зовсім інакше, ніж сині світильники на стрілках, на підступах до досвітніх чи нічних станцій. Воно походило невідомо звідки.
16.08.24 | | Дискурси
Росія розвалиться, питання лиш – на скільки кавалків
Януш Бугайський
Чи стане цивілізованою Росія після Путіна? Бо там мовчать про право націй на самовизначення. Вашингтонський експерт про деколонізацію РФ
16.08.24 | | Дискурси
Нюхаю, отже пахну
Тарас Прохасько
Найскладніша формула про Трійцю стає зрозумілою і прикладною, коли на тілесному рівні сприйняття розуміти запахи як духа, що промовляє і веде до богоподібності
15.08.24 | | Дискурси
Як псують наших класиків
Юрій Винничук
Саморобних редакторів, що «покращують» хрестоматійні тексти, на гарматний постріл не можна підпускати до видання творів класики, бо це гріх.
14.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.