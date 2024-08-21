Розслідування підриву «Північного потоку» спровокувало суперечку між Берліном і Варшавою.

Польща відмовлялася арештовувати підозрюваних у цій справі й називала їх героями.

Оприлюднення інформації про те, що німецька Генеральна прокуратура підозрює в причетності до підривів газогонів «Північний потік» та «Північний потік-2» трьох українських інструкторів з з дайвінгу, які використовували Польщу як матеріально-технічну базу, викликала суперечку між Берліном і Варшавою. Після того, як прокуратура Польщі заявила, що не може на запит Німеччини заарештувати українця, підозрюваного в причетності до вибухів, Берлін вирішив добиватися цього на міжурядовому рівні. Але й тут отримав відмову. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із покликом на свої джерела.

Ордер на арешт українського дайвера Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі, Німеччина надіслала Польщі ще в червні. Однак польська прокуратура відмовилася заарештовувати його, доки справу не розгляне Аґенція внутрішньої безпеки Польщі.

Тоді підключилася делегація німецьких міністрів на чолі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Другого липня вони відвідали Варшаву для спільного засідання із урядом польського прем'єра Дональда Туска. Німецькі міністри попросили польських колег забезпечити виконання ордера. Але Туск у відповідь заявив, що влада Німеччини повинна «вибачитися і мовчати», оскільки у рамках побудови газогонів співпрацювала зі злочинним путінським режимом. А ще один високопоставлений польський чиновник, як подає WSJ, приватно сказав своєму німецькому колезі, що будь-які потенційні підозрювані, які могли зіграти роль у руйнуванні газогону, «мають бути нагороджені медалями, а не заарештовані».

Зрештою, стало відомо, що підозрюваний Володимира Журавльова ще в липні виїхав з Польщі автомобілем і попрямував до України. Інші підозрювані також перебувають в Україні, яка не екстрадує своїх громадян.

Нагадаємо, що вибухи на газопроводах «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2» прогриміли в ніч на 26 вересня 2022 року біля данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Внаслідок вибухів було пошкоджено три з чотирьох ниток газогонів. Розслідування проводилося правоохоронними органами одразу кількох країн, включно з Німеччиною. У лютому 2024-го Швеція та Данія оголосили про припинення розслідування цієї справи.