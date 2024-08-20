909-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:

Cтаном на 22.00 19.08.2024 щодо російського вторгнення відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч противнику. Найбільш активно ворог і надалі наступає на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України 71 авіаудар, скинувши 86 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Чотири атаки зупинено, одна - досі продовжується.

На Куп’янському напрямку противник провів 13 наступальних і штурмових дій. Найбільше - біля Синьківки та Глушківки, чотири та п’ять відповідно.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу семи різних населених пунктів. Найактивніше діяли біля Макіївки і Невського. Загалом на напрямку наші захисники відбивали 11 атак.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили 8 ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Спірного та Верхньокам’янського. Неподалік останнього, до того ж, триває ще одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій поблизу Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили усі спроби противника просунутись уперед.

На Торецькому напрямку росіяни 21 раз атакували українські війська у районах Торецька, Нью-Йорка, Залізного, Неліпівки та Північного. 16 боєзіткнень - завершено, ще п’ять - триває, чотири з них - біля Торецька.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 63 боєзіткнення. Ворог концентрував свої зусилля неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новогродівка, Михайлівка - провів там майже половину від загальної кількості атак. Сили оборони загалом вже зупинили 60 штурмів, три - ще продовжуються.

За попередньою інформацією, сьогодні на Покровському напрямку знешкоджено 325 окупантів, 133 з них - безповоротно. Також знищено 13 автомобілів, 12 БПЛА різних видів, п’ять гармат і мінометів та чотири бойових броньованих машини. Крім цього, наші воїни значно пошкодили два міномети та 14 одиниць ворожого автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 11 разів атакував наші позиції поблизу Невельського та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень зазнав поразки.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій, зокрема у бік Водяного. Всі штурми відбито.

На Придніпровському напрямку одна атака окупантів не мала успіху.

Сьогодні відзначаємо воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які стійко тримають оборону та ефективною бойовою роботою доводять окупантам, що їм в Україні не місце.