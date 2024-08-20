Іноземцям, які «поділяють російські традиційні цінності», спростять переїзд до Росії.

По це йдеться в указі Путіна про «гуманітарну підтримку» іноземців.

 

 

Диктатор Росії Володимир Путін підписав указ «Про надання гуманітарної підтримки особам, які розділяють традиційні російські духовно-моральні цінності». Документ, підписаний 19 серпня, розміщено на сайті порталу правової інформації РФ. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Указ ухвалено «з метою захисту основних прав і свобод людини, підтримки осіб, які зробили вільний вибір на користь духовного, культурного правового зв'язку з Російською Федерацією», йдеться у документі.

 

Своїм указом Путін дозволив у виняткових випадках надавати іноземцям та людям без громадянства дозвіл на тимчасове проживання без урахування затвердженої квоти та документа, який підтверджує володіння російською мовою, знання історії Росії та основ законодавства РФ.

 

Таке право, сказано в документі, можуть отримати іноземці та люди без громадянства, які «виявили бажання переїхати до РФ для проживання з іноземних держав… за мотивами неприйняття політики, що реалізується цими державами, нав'язує деструктивні неоліберальні ідеологічні установки, які суперечать традиційним російським духовно-моральним цінностям».

 

В указі наголошується, що перелік країн, які «нав'язують деструктивні неоліберальні ідеологічні установки, що суперечать традиційним цінностям», має затвердити російський уряд за поданням Міністерства закордонних справ РФ.

 

Путін доручив дипломатичним представництвам РФ за кордоном видавали одноразові візи терміном на три місяці тим, хто подасть заяву про видачу дозволу на тимчасове проживання на підставі «неприйняття політики, яка нав'язує деструктивні неоліберальні ідеологічні установки».

 

Більшість положень указу набуде чинності з першого вересня 2024 року.

20.08.2024

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