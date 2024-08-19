Ілон Маск заперечив, що дарував Cybertruck Кадирову.

Він пояснив, що відео з Кадировим на електромобілі створене штучним інтелектом.

 

 

Мільярдер, засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що він не дарував електропікап Cybertruck президентові Чечні Рамзану Кадирову. Про це повідомляє видання Politico з покликом на твіт самого Маска.

 

«Ти серйозно настільки відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу?» – написав Маск, відповідаючи на запитання користувача у соцмережі X.

 

Коментуючи інформацію, яка з’явилася в пресі, що нібито Кадиров їздить на електрокарі Cybertruck, Маск зазначив, що це «ще один приклад того, наскільки брехливими є традиційні ЗМІ».

 

«Я створив зображення з підказкою: “Рамзан Кадиров за кермом Tesla Cybertruck їздить навколо Кремля з масивним великокаліберним кулеметом, схожий на Йоземіта Сема”», – пояснив Маск появу такої інформації. Йоземіт Сем – негативний герой мульфільмів про Кролика Багза виробництва Warner Bros.

 

Минулого тижня Рамзан Кадиров опублікував відео з оснащеним кулеметом електропікапом Tesla Cybertruck. Кадиров заявив, що отримав автомобіль у подарунок безпосередньо від Ілона Маска, і пообіцяв відправити машину в зону бойових дій в Україні. На опублікованому відео президент Чечні проводить тест-драйв пікапа, на даху якого встановлено кулемет. «Ілоне, дякую! Приїжджайте в Грозний, я прийму вас як найдорожчого гостя!» – каже Кадиров на відео. 

19.08.2024

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