Нюхаю, отже пахну

Тарас Прохасько

Від найменшого малку я страшенно любив яблука. Передовсім за запах, а не за структуру. У тому, як пахнуть яблука, було більше таємниці, ніж у найпахучішій іншій розкоші – манговому соці в металічних пушках.

 

 

Через те, що була у нас одна щепа, на якій у той час дозрівало не більше, як чотири плоди, які дзядзьо називав восковими, – вони справді видавалися об'єктами з незнаного ще рекламного майбутнього: реалістичніші, ніж справжні, – я часто думав про тих кільканадцять годин перших людей у раю перед їхньою зустріччю з яблуком. Бо дзядзьо зривав їх власноруч і клав на довший час на підвіконня. Їх заборонено було їсти, пробувати, кусати, аж заки патріарх і творець цього мікросвіту не вирішував, що пора, і розділяв своїм ножиком плястерками на усіх.

 

Уявляв собі, що райська заборона на пізнання накладалася власне на пізнання запаху, на здатність нюху. Уявляв собі, що здобута здатність відчитування запаху так багато наплутала у стосунках між творцем і людським творінням.

 

Мені здавалося, що у тій райській кінцівці Творець вчинив дещо парадоксально, коли йдеться про витвір за своєю подобою (з одного боку) і ускладнення доступу до неминучої потреби у такому разі співтворчості. В кожному разі той перший гріх викрадення нюху забезпечив людям щось більше, ніж лаконічний вирок у хвилі гніву про плодитися і тяжко виробляти їжу. Запахи зробили каторгу сенсовною.

 

Найскладніша формула про Трійцю стає зрозумілою і прикладною, коли на тілесному рівні сприйняття розуміти запахи як духа, що промовляє і веде до богоподібності.

 

Поетична мова, одухотворене мовлення тримається на пошуку і творенні слів, якими пробуємо передати опис запахів. Вся сила поетичної мови полягає у тому, чи вдасться слухачеві упізнати, згадати, вигадати запах, який намагається розповісти оповідач.

 

Колись я думав про визначник рослин, побудований на описі запаху кожної рослини.

 

У житті Ісуса пахощі теж відігравали важливу роль. Принаймні їх не обминули страшенно лапідарні євангелії.

 

Запахи – це найнедоступніша для вивчення галузь фізіології. Однак після того, коли люди дослідили, що насправді пахнуть молекули, вони ще раз увірвалися на територію дозволеної богоподібної співтворчості, навчившись не тільки вичавлювати, фіксувати і комбінувати запахову суть молекулярних сполук, але й робити запахи із того, що не було їхнім носієм. Від наслідування деміурга до богоборства настільки тонкий перехід, що його не відразу занюхаєш.

 

Нашій бабці свого часу зробив операцію десь у горлоніссі улюблений лікар Шептицького. Дихати стало легше, а відчуття запахів щезло. Шістдесят років вона прожила у химерному світі без запаху. Щоправда, пам'ять про звідані перед загладою запахи нікуди не поділася. Виявляється, що вона проживала запахи, прив'язані у її мозку до певних образів і дій. Але тільки ті, давно вивчені.

 

Цікаво, що головною ознакою недавнього пандемічного вірусу була втрата нюху.

 

Серед байок, які розповідала наша мама, мені подобалася про Іцка. Коли вчителька передала його мамі записку, щоби звернути увагу на те, що той зле і тяжко пахне у класі. На що мама відписала – Іцко не фіалка, його не треба нюхати, його треба вчити.

 

Все собі думав, що трохи не так має бути. Треба і вчити, і нюхати. Бо що ми ще можемо робити такого, що би відповідало безпосередній присутності Духа. Можемо нюхати і мусимо пахнути. Приймати сутність світу і випускати свою пахку сутність, долучаючись до молекулярної конструкції світобудови.

 

Дитина бачить, що у тому місці, де на траву пісяють і мандрований пес, і він, останньо послання залишив пес, відчитавши, що йому залишила перед тим дитина. Дитина знає, що не може зрозуміти повідомлення, але буде негарно ніяк не відповісти. І дарує свою історію псові, який переживе її завтра.

 

15.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Уточнюйте значення слів...» (5)
Андрій Содомора
Коли говоримо про всесвіт, то поняття «центр» втрачає своє значення: в безмежжі «центр усюди, окружність – ніде». Інша річ – «пункт»...
12.08.24 | | Дискурси
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24 | | Штука
Кікюнова книга
Василь МАХНО
Повітря, просякнувши гіркуватим запахом, накривало найближчі до тютюнового поля вулички, і за кілька днів замість Помайбіг чи Славайсу люди казатимуть одне одному: «Кікюн цвите»
10.08.24 | | Дискурси
Куди летів “Птах високого лету”?
Олеся Ісаюк
Це історія кризи. Всеохопної, тотальної... Щоб бути лицарем — мало лише брати. Значно більше треба давати...
10.08.24 | | Україна
Серпневе середмістя
Юрко ПРОХАСЬКО
Цілу ніч, крізь дурман матіоли, лилися гарячі гортанні голоси і темні шепоти. Іноді зворохоблену ніч пронизували високі виски. Незнані, але зрозумілі були діалекти пристрасті
09.08.24 | | Дискурси
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24 | | У світі
Марія Примаченко: «Заповідаю любов»
У вівторок, 13 серпня, о 16:00 у Національному музеї уЛьвові імені Андрея Шептицького на проспекті Свободи, 20 відкриють виставку творчої спадщини всесвітньо відомої мисткині-наївістки Марії Примаченко.
09.08.24 | | Штука
Заповідь дванадцята
Тарас Прохасько
Українці добрі вже тим, що знають, що роблять погано, і можуть спробувати оправдовуватися, чого не зробить жоден москаль
08.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.