Росія готувала свій ВМФ до ядерних ударів по Європі.

Така опція передбачалася у разі евентуального збройного конфлікту Росії з НАТО.

Росія готувала свій військово-морський флот (ВМФ) для вчинення по цілях у Європі ударів ракетами, здатними нести ядерні заряди. Така опція передбачалася у разі евентуального збройного конфлікту з НАТО. Про це повідомила британська газета Financial Times у статті під назвою «Російський флот тренувався завдавати удари по об'єктах в Європі ракетами з ядерними боєголовками» (Russian navy trained to target sites inside Europe with nuclear-capable missiles), опублікованій у вівторок, 13 серпня, з покликом на секретні матеріали, передані журналістам від джерел у західних розвідувальних спільнотах.

«У матеріалах, датованих у період з 2008 до 2014 року, міститься список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. Російські офіцери наголошують на перевагах застосування ядерних ударів на ранній стадії», – пише FT.

Як зазначається в публікації, мапи з потенційними цілями представлені у презентації для офіцерів, яка була підготовлена ​​ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як наголошується у статті, ці мапи складені «радше в презентаційних цілях, ніж для оперативного використання». На них представлено вибірку з 32 цілей – об'єктів НАТО в Європі – для військово-морського флоту Росії.

Журналісти наводять такі подробиці: «Цілі російського Балтійського флоту розташовані переважно в Норвегії та Німеччині, включно з військово-морською базою в Берґені, і навіть радарними майданчиками та об'єктами спецназу. Передбачається, що Північний флот Росії завдаватиме ударів по об'єктах оборонної промисловості, таких як верф підводних човнів у Барроу-ін-Фернесс на північному заході Англії. Ціль поблизу Галла (місто Кінґстон-апон-Галл у графстві Східний Йоркшир, – ред.) може бути промисловим об'єктом – вона відзначена димовою трубою. Окрім того, презентація відображає, як відповідна стратегія може бути застосована в Чорному та Каспійському морях та в Тихому океані. Ці сценарії включають війни з нинішніми союзниками, такими як Китай, Іран, Азербайджан та Північна Корея».