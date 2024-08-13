Росія готувала свій ВМФ до ядерних ударів по Європі.

Така опція передбачалася у разі евентуального збройного конфлікту Росії з НАТО.

 

 

Росія готувала свій військово-морський флот (ВМФ) для вчинення по цілях у Європі ударів ракетами, здатними нести ядерні заряди. Така опція передбачалася у разі евентуального збройного конфлікту  з НАТО. Про це повідомила британська газета Financial Times у статті під назвою «Російський флот тренувався завдавати удари по об'єктах в Європі ракетами з ядерними боєголовками» (Russian navy trained to target sites inside Europe with nuclear-capable missiles), опублікованій у вівторок, 13 серпня, з покликом на секретні матеріали, передані журналістам від джерел у західних розвідувальних спільнотах.

 

«У матеріалах, датованих у період з 2008 до 2014 року, міститься список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. Російські офіцери наголошують на перевагах застосування ядерних ударів на ранній стадії», – пише FT.

 

Як зазначається в публікації, мапи з потенційними цілями представлені у презентації для офіцерів, яка була підготовлена ​​ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як наголошується у статті, ці мапи складені «радше в презентаційних цілях, ніж для оперативного використання». На них представлено вибірку з 32 цілей – об'єктів НАТО в Європі – для військово-морського флоту Росії.

 

Журналісти наводять такі подробиці: «Цілі російського Балтійського флоту розташовані переважно в Норвегії та Німеччині, включно з військово-морською базою в Берґені, і навіть радарними майданчиками та об'єктами спецназу. Передбачається, що Північний флот Росії завдаватиме ударів по об'єктах оборонної промисловості, таких як верф підводних човнів у Барроу-ін-Фернесс на північному заході Англії. Ціль поблизу Галла (місто Кінґстон-апон-Галл у графстві Східний Йоркшир, – ред.) може бути промисловим об'єктом – вона відзначена димовою трубою. Окрім того, презентація відображає, як відповідна стратегія може бути застосована в Чорному та Каспійському морях та в Тихому океані. Ці сценарії включають війни з нинішніми союзниками, такими як Китай, Іран, Азербайджан та Північна Корея».

 

13.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24 | | Штука
Серпневе середмістя
Юрко ПРОХАСЬКО
Цілу ніч, крізь дурман матіоли, лилися гарячі гортанні голоси і темні шепоти. Іноді зворохоблену ніч пронизували високі виски. Незнані, але зрозумілі були діалекти пристрасті
09.08.24 | | Дискурси
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24 | | У світі
Марія Примаченко: «Заповідаю любов»
У вівторок, 13 серпня, о 16:00 у Національному музеї уЛьвові імені Андрея Шептицького на проспекті Свободи, 20 відкриють виставку творчої спадщини всесвітньо відомої мисткині-наївістки Марії Примаченко.
09.08.24 | | Штука
Заповідь дванадцята
Тарас Прохасько
Українці добрі вже тим, що знають, що роблять погано, і можуть спробувати оправдовуватися, чого не зробить жоден москаль
08.08.24 | | Дискурси
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24 | | Штука
Бароник, голий філософ і Вайсс-альпініст
Юрій Винничук
Кобилянський був диваком, але саме він відкрив Осипа-Юрія Федьковича, переконавши його покинути писати німецькою і перейти на українську...
07.08.24 | | Дискурси
Феномен Кассандри в інтермедіальній перспективі
Світлана Маценка
Проєкт «Кассандра інтермедіальна» ґрунтується на засадах новітнього культурологічно орієнтованого літературознавства. Його міжмистецька складова стосується й об’єкту дослідження (міфологічного образу Кассандри в літературі, філософії та мистецтві), й самого дослідницького методу.
07.08.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.