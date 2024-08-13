Бумеранг Пенроуза

Юрко ТИМЧУК

Війна, виявляється, також любить тишу. Особливо влітку, в Курській області РФ. Огляд подій тижня в україні.

 

Операція тижня

 

 

В Україні згадали мудре прислів’я «не кажи «гоп», поки не перескочиш» і зробили висновки з минулорічного жвавого обговорення контрнаступу, коли з кожного желізка звучали бравурні реляції про те, вином урожаю якого року будемо святкувати звільнення Криму та де краще провести концерт у визволеному Маріуполі. Тепер без зайвого пашталакання воїни ЗСУ перейшли державний кордон, росіяни взнали як гарно виглядають трикутники Пенроуза на бортах української бронетехніки, а співвітчизники довідалися, що в Курській області існує містечко Суджа і село Гуєво.

 

На публіку цього разу говорили мало і лише через шість днів після початку операції стало відомо, що наші захисники просунулися вглиб території РФ на відстань до 30 кілометрів по прямій від кордону, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем України перебуває близько 1000 квадратних кілометрів території країни-окупанта, а Верховний головнокомандувач  Володимир Зеленський уперше офіційно назвав мету операції в Курській області - убезпечити українське прикордоння, яке піддавалося систематичним обстрілам з російської території. За словами президента, ЗСУ взяли під свій контроль саме ті райони Курської області, звідки велися обстріли Сумщини.

 

Поки українці збивали російські літаки і гелікоптери в російському небі і поповнювали обмінний фонд тамтешніми солдатами, в російської влади сильно підгоріло. Майже одночасно офіційна Москва звернулася в ООН зі скаргою, що її атакують, а заступник глави радбезу РФ і колишній зіц-президент Мєдвєдєв випродукував черговий перл: «До Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська, до Миколаєва. До Києва і далі. Не повинно бути жодних обмежень у сенсі якихось кимось визнаних кордонів. І про це тепер можна і потрібно говорити відкрито, без сорому і дипломатичних реверансів». Міжнародний трибунал цього організма не дочекається, бо його свої ж закатруплять за безпробудний ідіотизм.


 

Розвідник тижня

 

 

Крім згаданих населених пунктів Суджа і Гуєво, на Курщині існує також село Будановка. Достеменно невідомо чи саме цей факт стимулював шефа Головного управління розвідки Міноборони поговорити на мілітарні теми з випускниками Київської школи економіки, але це сталося і Буданов наговорив багато цікавого. По-перше, на його думку, «За півтора-два місяці основний напір (армії РФ – авт.) має завершитися, бо й так наступ затягнувся», позаяк практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал «будь-яка сторона понад два місяці не витягує». Сказано це було саме тоді, коли бійці ЗСУ зайшли на Курщину. За логікою Буданова, наші на ворожій території надовго затримуватися не будуть – виконають поставлені завдання і повернуться на свої попередні позиції, а в РФ до того часу згадають початок XVII чи XX століть і влаштують у себе або Смуту, або громадянську війну. Також можливий синтез цих двох приємних для українського ока процесів.

 

По-друге, Буданов заспокоїв тих, хто в тилу: «Чи зможе ворог повністю знищити нашу енергосистему – ні, це нереально. У нас у певних енерговузлах йде подвійне, потрійне дублювання». Щоправда, керівник військової розвідки пригальмував і занадто оптимістично налаштованих: «Зворотнє запитання: чи можемо ми знищити їхню енергетику? Ні, також не можемо».

 

По-третє, росіянам Кирило Олексійович написав дед-лайн: «Якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше, ніж влітку 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію». Якщо Смути і громадянської війни не станеться, то окупантам і так не буде чим тішитися.

 

І нарешті для тих, кому бракує оптимізму, Буданов повідомив: «У росіян є улюблена думка про "неприступний Крим", проте вони помиляються. У Крим є дві точки входу — з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання — це наші фронтові операції: з російського боку — шляхом руйнування комунікацій, з нашого — шляхом тиску. І тоді все — Крим ізольований». Такі перспективи тішать, але варіант зі Смутою виглядає привабливіше.


 

Застосунок тижня

 

 

Якщо у заході беруть участь президент, керівник уряду і два міністри, то означає, що справа серйозна і вартує уваги. Зеленський, Шмигаль і Умєров з Федоровим презентували застосунок «Армія+», що дає старт цифровізації документообігу у Збройних силах.

 

Міністр оборони пояснив чого чекати від нового застосунку: «Всі сервіси для військових  в єдиній системі: банки, навчання, цифрові документи УБД, медичні сервіси, логістика, кадрові питання, зворотній зв'язок. Це застосунок, який вирішуватиме всі наші питання в один клік. Армія+ – це середовище, орієнтоване на людину, де кожен матиме доступ до необхідної інформації та послуг швидко і зручно», Президент розширив коло діяльності новинки: «Від сьогодні працюватиме застосунок Армія+. Він стартує з базових функцій, і будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає щонайменше години і дні. Також буде АрміяID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. І це тільки перший реліз Армії+. Далі так само як ми наповнювали нашу Дію новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями і Армія+».

 

Мобілізовані гуманітарії, яким чіпляють тавро «діловод» тепер матимуть менше головного болю, і  надія, що паперова тяганина стане неприємною згадкою з минулого.


 

Міжнародне тижня

 

 

Мало кого здивує факт, що посол США в Україні Бріджит Брінк вперше в своїй кар’єрі відвідала Закарпаття, аби побачити там результати українсько-американської співпраці. З місцевим керівництвом американка обговорила безпекові питання області, проекти регіонального розвитку, роботу підприємств в умовах війни, зокрема тих, де є інвестиції приватних інвесторів зі США.

 

Після відвідин України міністр з питань оборонної промисловості та оборонних закупівель Великої Британії Марія Ігл повідомила важливу інформацію: «Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Наш уряд уже пообіцяв збільшити підтримку, підтвердивши 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік для підтримки України та новий пакет критично важливих боєприпасів, протитанкових ракет і артилерійських снарядів. Мій візит є ще одним свідченням нашого прагнення працювати у партнерстві з промисловістю, щоб збільшити виробництво необхідного військового обладнання як для України, так і для поповнення запасів у Великій Британії».

 

Оригінальною подією стала зустріч в Лусаці міністра закордонних справ Дмитра Кулеби зі своїм колегою з Замбії. Представник «глобального Півдня» Муламбо Хаїмбе підписав з Кулебою меморандум про політичні консультації. Керівник вітчизняного МЗС вперше в історії відвідує Замбію, а заодно Малаві і Маврикій. Відбувається це на тлі розірвання дипломатичних відносин з Україною, які зробили Нігер і Малі. Країни, де нещодавно відбулися військові перевороти, щільно лягли під РФ. На їх теренах путчистів підтримують російські «вагнери», яких потроху знищують місцеві туареги, які підіймають український прапор на дюнах Сахари. Хто б міг подумати, що «глобальний Південь» може бути таким цікавим.

 

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