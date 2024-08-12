901-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:55 В Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, збільшується поширення підвиду FLiRT штаму "Омікрон": в червні в Україні було зареєстровано 2 тис. випадків COVID-19, у липні в шість разів більше – 12 тис., повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

12:25 За час воєнного стану через прикордонні пункти пропуску з російського боку повернулося понад 40 тисяч українців, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Найчастіше українці перетинали кордон у районі Покровка на Сумщині.

12:15 В УПЦ Московського патріархату приблизно 15% кліру є проросійської орієнтації, 15% - проукраїнської, а решта 70% - "болото", оцінили співрозмовники РБК-Україна в політичних і церковних колах.

12:10 Через спекотну погоду в південних областях – споживання електроенергії продовжує зростати: сьогодні станом на 9:30, рівень споживання на 2,7% вищий, ніж в цей же час учора, повідомили в Укренерго.

12:00 Вчора максимум споживання був зафіксований у вечірні години, він був на 2,2% вищим, ніж попередньої доби, повідомили в Укренерго. Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується.

11:40 Після російських атак на об'єкти інфраструктури підземних газових сховищ у березні-квітні європейські трейдери цього літа закачують на порядок менше газу на зберігання в них, пише Financial Times. Газові сховища в ЄС можуть вміщати не більше 100 млрд кубометрів природного газу, тоді як річний попит становить від 350 до 500 млрд кубометрів. Торік Україна запропонувала близько 10 млрд куб. м додаткових потужностей для зберігання, а європейські компанії закачали понад 2 млрд куб. м перед зимовими місяцями, оскільки країна пропонувала низькі тарифи на зберігання. Однак цього року, незважаючи на те, що сховища ЄС заповнені на 86%, у червні та липні європейські компанії відправили лише 15,4 млн кубометрів і 51,9 млн кубометрів порівняно з 102,7 млн кубометрів і 586,6 млн кубометрів у ті ж місяці минулого року.

При цьому в "Нафтогазі" заявили, що після російських атак на наземну інфраструктуру були проведено ремонтні роботи і жодних проблем із закачуванням та відбором газу нема, "працюємо у звичайному режимі".

11:25 Уповноважена з прав людини в Росії Москалькова надіслала звернення до Верховного комісара ООН з прав людини з вимогою засудити дії України в Курській області.

11:10 Після того, як Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі у 500 тис. доларів, Кабінет Міністрів ухвалив рішення звільнити його з посади.

10:40 В Антонівці на Херсонщині російська ракета знищила церкву парафії св. Кипріяна і муч. Юстини Української греко-католицької церкви, повідомив адміністратор парафії священник Ігор Макар. Напередодні в п'ятницю скид з дрона викликав пожежу, і церква ледь не згоріла вже тоді.

10:35 Державна прикордонна служба України не фіксує перекидання чи нарощування військової техніки чи особового складу білоруської армії поряд кордону з Україною, відзначив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

10:10 Китай уважно стежить за ситуацією в Курській області Росії і закликає всі сторони до деескалації конфлікту, заявили в МЗС КНР.

10:05 Новий політичний лідер ХАМАСу Ях’я Сінвар через єгипетських та катарських посередників передав ізраїльським офіційним особам меседж, що хоче домовитися щодо угоди про припинення вогню, повідомляє CNN.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

247,3% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

94,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

376,5% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),

542,9% артилерійських систем (з них 11,2% за минулий тиждень),

102,9% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

65,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши 18 ракет, 65 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 107 КАБ), здійснив 4673 обстріли, 129 з них – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів зокрема в районах населених пунктів Кияниця, Юнаківка, Сімейкіне Сумської області; Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Серебрянка, Диліївка, Нелипівка, Торецьк, Новодонецьке, Новоукраїнка, Водяне, Олександропіль, Миколаївка, Костянтинівка Донецької області; Новоандріївка, Лобкове Запорізької області. За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, три артилерійські системи, склад боєприпасів та три інші важливі об’єкти російських загарбників. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень становила десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 21 штурмову дію окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського. На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 атаку. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Костянтинівки. Загалом ворог шість разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку окупанти здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Водяного та Рівнополя. Противник успіху не мав. На Оріхівському напрямку відбулось чотири безуспішні для ворога боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки. На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили вісім атак російських загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 66 автомобілів та одну одиницю спецтехніки.

09:25 Cтаном на 07:30 пожежа на території ЗАЕС припинилася, рівень радіації в Нікополі в межах норми, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ймовірною причиною пожежі на Запорізькій АЕС може бути недбалість російських окупантів або свідомий підпал, проте порушень меж та умов безпечної експлуатації немає, заявили в "Енергоатомі".

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Операція України в Курській області дозволила українським військам принаймні тимчасово перехопити ініціативу в боях на одній ділянці фронту і протистояти російській ініціативі на всьому театрі бойових дій.

• Українська операція в Курській області та подальші можливі українські транскордонні вторгнення змушують Кремль і російське військове командування прийняти рішення про те, чи розглядати тисячокілометровий державний кордон з північно-східною Україною як легітимний фронт, який Росія повинна захищати, а не як неактивну ділянку театру бойових дій, як вони ставилися до нього з осені 2022 року. Відповідь Москви може вимагати від російського військового командування розглянути потреби в особовому складі і матеріально-технічних засобах для захисту державного кордону як складову плану кампанії на всьому театрі воєнних дій, а отже може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.

• Геолокаційні зйомки, а також російські й українські повідомлення від 10 і 11 серпня вказують на те, що українські війська просунулися на захід і північний захід у Курській області, хоча російські джерела переважно стверджують, що російські війська стабілізували ситуацію.

• Нашвидкуруч зібране і розрізнене угруповання російських військ, що реагує на українське вторгнення в Курську область, складається з підрозділів, чисельність яких, ймовірно, не відповідає їхній доктринальній кінцевій чисельності, які погано підготовлені до створення об'єднаних структур командування і управління, необхідних для координації операцій.

• Передислокація Росією батальйонних і нижчих підрозділів, а не повноцінних бригад і полків для оборони Курської області, ймовірно, сприяє тому, що російським військам складніше швидко налагодити ефективне об'єднане командування й управління в цьому регіоні.

• Плутанина щодо статусу російських призовників, які воюють у Курській області, є наслідком неефективності об'єднаного командування та контролю і, ймовірно, продовжуватиме створювати додаткове навантаження на російські структури об'єднаного командування і контролю для реагування на Курську операцію.

• Російські чиновники визнали, що українські мобільні групи просунулися на 25 кілометрів углиб Бєловського району Курської області в ніч з 10 на 11 серпня, але немає жодних ознак того, що ці групи залишаються в цьому районі або що українські війська діють за межами безпосереднього прикордонного району в Бєловському районі.

• Повідомлення про швидкий маневр українських військ у Бєловському районі свідчить про те, що російські сили вздовж кордону залишаються погано підготовленими до реагування на подальші українські транскордонні вторгнення.

• Російські джерела заявили 11 серпня, що невеликі українські групи здійснили невдалі спроби обмеженого транскордонного вторгнення в західну частину Бєлгородської області.

• Президент України Володимир Зеленський вперше офіційно визнав факт вторгнення українських військ у Курську область 10 серпня.

• Високопосадовець українського оборонного відомства заявив, що російські війська дещо знизили інтенсивність атак на сході України, але в цілому ситуація залишається практично незмінною на тлі української операції в Курській області, що узгоджується зі спостереженнями ISW щодо темпів російських наступальних дій на всьому театрі бойових дій.

• Російські пропагандисти намагаються використати українське вторгнення в Курську область для популяризації зусиль з нарощування російської армії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: