ЄУ подовжить підтримувати Україну попри події на Курщині.

Військові експерти стверджують, що Захід, скоріш за все, не був попереджений про наступ ЗСУ на російські території.

Європейська Унія продовжить надавати військову та фінансову підтримку Україні, незважаючи на події у Курській області. Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄУ Петер Стано (Peter Stano).

«Євроунія продовжує цілковито підтримувати Україну. Україна має право захищатися від російської аґресії, включно з атаками на територію нападника», – процитувала газета Der Standard слова Стано.

Водночас він уточнив, що ЄУ не має жодної причетності до воєнних подій у Курській області, а тому не коментує оперативної ситуації всередині цього реґіону. За словами європейського чиновника, Євроунія «підтримує дії України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності».

«Нашу позицію визначено низкою рішень Європейської Ради, і вона залишається незмінною з лютого 2022 року: це повна підтримка України та її військових зусиль. Вона охоплює політичну, фінансову, дипломатичну та військову допомогу, і в цьому нічого не змінилося. Ми постійно у контакті з нашими партнерами у Києві. Щодо подій у Курську, це не ми маємо коментувати. Але ми повністю підтримуємо українські дії щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності», – наголосив Стано.

Військова операція ЗСУ в прикордонні Курської області триває з ранку вівторка, шостого серпня. Міжнародні експерти стверджують, що акція не була узгоджена Україною зі західними партнерами для запобігання витоку інформації. Тому наступ в на Курщині став несподіванкою для всіх, окрім тих, хто брав безпосередню участь у підготовці операції. А коло таких людей, на переконання експертів, було дуже вузьким.