Прем'єр Японії засудив ядерні погрози Кремля.

Виступаючи на роковинах ядерного удару по Хіросімі, Фуміо Кісіда зазначив, що нині саме Росія погрожує застосувати атомну зброю.

 

 

У вівторок, шостого серпня, японське місто Хіросіма відзначило 79-ту річницю атомного бомбардування Сполученими Штатами. Прем'єрміністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи  на пам'ятній церемонії до цих трагічних роковин, заявив, що сьогодні застосуванням ядерної зброї загрожує путінська Росія. За його словами, робота над встановленням миру без ядерної зброї перебуває під загрозою вперше з часів холодної війни. Про це повідомила інформаційна аґенція Kyodo News.

 

«Наш обов'язок як єдиної країни, яка зазнала застосування ядерної зброї у війні, – неухильно працювати над створенням світу без ядерної зброї. Ситуація з ядерним роззброєнням стає дедалі складнішою у світлі загроз застосування Росією атомної зброї», – сказав Кісіда.

 

Японський прем’єр додав, що у світі посилюється розкол з питання ядерного роззброєння. Він також зазначив, що Японія готова бути мостом у діалозі між ядерними та неядерними державами.

 

Мер Хіросіми Кадзумі Мацуї закликав людей об’єднатися, щоб спонукати світових лідерів відмовитися від ядерної зброї на тлі глобальних конфліктів, включно з вторгнення Росії в Україну та війною між Ізраїлем та ХАМАСом на Близькому Сході.

 

У Декларації миру, зачитаній під час щорічної церемонії в Меморіальному парку миру, Мацуї сказав, що такі глобальні трагедії «поглиблюють недовіру та страх між націями, зміцнюючи суспільне припущення, що для вирішення міжнародних проблем ми повинні покладатися на військову силу, від якої ми повинні відмовитися».

 

Нагадаємо, що шостого серпня 1945 року армія США скинула атомну бомбу на Хіросіму. 9 серпня того ж року ще один ядерний удар було завдано по Нагасакі. Загальна кількість загиблих від ядерного бомбардування тоді перевищила 350 тисяч осіб.

06.08.2024

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