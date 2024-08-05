894-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:25 Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк для виплати зарплат та соціальні допомоги, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

13:00 Від нині і до 14 листопада цього року для капітального ремонту закрито один із польських пунктів пропуску в Дорогуську на кордоні з Україною поблизу з українським переходом Ягодин.

12:35 Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу Федеральної служби безпеки РФ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари РФ по шести регіонах України. В результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано дев’ятьох російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській і Кіровоградській областях.

12:05 Іран має намір найближчим часом завдати удару по Ізраїлю, Вашінґтон очікує на атаку впродовж 24–48 годин, заявив державний секретар Ентоні Блінкен у розмові зі союзниками з «Великої сімки», пише Axios.

11:45 Дані космічної розвідки свідчать, що в результаті вогневого ураження військового аеродрому Морозовськ у Ростовській області РФ 3 серпня було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Ще два російські літаки такого самого типу, ймовірно, пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано воронки від вибухів. Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі. Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовск", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

11:20 Республіка Малі оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Україною через нібито підтримку Києвом дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".

11:00 Сьогодні, станом на 9:30, споживання електроенергії тримається на тому ж рівні, що й у попередній робочий день, у п’ятницю, 2 серпня. Застосування заходів обмеження не прогнозується, повідомили в Укренерго.

10:50 Вчора добовий максимум споживання був найнижчим за період після скасування обмежень (з 30 липня) та на 5,2% меншим, ніж у суботу, 3 серпня, повідомили в Укренерго. Причина – прохолодна погода і традиційне зниження споживання у другий вихідний день тижня.

10:35 Вночі російські війська атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

За минулі сім днів було збито 150 із 155 (97%) запущених по Україні БПЛА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - засоби ППО, літаки, БпЛА ОТР, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

246,3% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

93,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

368,2% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

530,5% артилерійських систем (з них 8,4% за минулий тиждень),

102,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

64,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних удари (задіяв, зокрема, 74 КАБи), здійснив 4890 обстрілів, 97 з них - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Кругляківка, Лозова Харківської області; Григорівка, Курдюмівка, Торецьк, Часів Яр, Трудове, Олександропіль, Воздвиженка, Новогродівка, Гродівка, Катеринівка, Богоявленка, Времівка Донецької області та Лобкове і Новоданилівка на Запоріжжі. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по скупченнях живої сили противника, уразили одну артсистему та три пункти управління російських окупантів. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля п’яти різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог у бік Петропавлівки - провів дві атаки. На Лиманському напрямку наші війська відбили вісім штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 15 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, де відбулося понад половину з усіх боїв, а також Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк - провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував поблизу Залізного і Північного. Активно бомбардував місто Торецьк та його околиці - завдав 14 авіаударів. На Покровському напрямку наші захисники відбили 30 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Желанного і Новоолександрівки - там відбулася майже половина від загальної кількості боїв. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки і Карлівки. Загалом ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку окупанти здійснили шість штурмів наших позицій. Три з них відбулося неподалік Водяного. На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки. Ще дві атаки ворог провів у районі Роботиного і в напрямку Новоданилівки. На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час двох боєзіткнень. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території рф, зокрема, населені пункти Сопич, Бачівськ, Чуйківка та Прогрес. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 31 бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем, 24 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, в Азовському морі російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, 4 серпня українські війська завдали ударів безпілотниками по нафтобазі в Ростовській області та ударів ракетами по складах пального в окупованому Луганську.

• Україна підтвердила, що отримала першу партію винищувачів F-16 американського виробництва.

• Російські мілблогери відреагували на прибуття F-16, намагаючись применшити їхні потенційні бойові ефекти, що прямо шкодить російським інформаційним операціям, спрямованим на те, щоб представити постачання F-16 та інших західних систем озброєнь як "червону лінію", яку не можна перетинати.

• Як повідомляється, російська оборонна промисловість продовжує виробляти ракети з використанням західних компонентів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: