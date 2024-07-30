У Венесуелі тривають заворушення, спричинені фальшуваннями на виборах.

Водночас влада Венесуели відкликала амбасадорів з семи латиноамериканських країн, які не визнали перемоги Мадуро.

 

 

У венесуельській столиці місті Каракасі прихильники опозиції вийшли на акції протесту через фальшування владою результатів президентських виборів, на яких, за твердженням голови Національної виборчої ради Елвіса Аморосо (Elvis Amoroso), втретє переміг Ніколас Мадуро. Опозиція вважає такі результати сфальшованими й наполягає на явній перемозі свого кандидата, Едмундо Ґонсалеса (Edmundo González), покликаючись на опитування перед виборами, екзитполи, а також альтернативний підрахунок бюлетенів.

 

В опозиційних мітингах в Каракасі та інших містах країни взяли участь сотні тисячі людей. Учасники акцій скандували: «Свобода!» та «Цей уряд впаде!». Деякі з протестувальників зривали зі стовпів агітаційні плакати президентської кампанії Ніколаса Мадуро й привселюдно спалювали їх,

 

Кандидат від венесуельської опозиції Едмундо Ґонсалес, виступаючи перед протестувальниками передвиборчого штабу «Демократичної унітарної платформи», запевнив, що партія має докази його перемоги на президентських виборах. «Я кажу вам абсолютно щиро, у нас в руках рахункові листи, які демонструють нашу категоричну і статистично незворотну перемогу», – заявив він.

 

Для розгону протестувальників венесуельські сили безпеки і національна гвардія застосували сльозогінний газ та ґумові кулі. Демонстранти відповідали камінням та пляшками зі запальною сумішшю. Під час заворушень загинула щонайменше одна людина.

 

Водночас влада Венесуели відкликає своїх дипломатів зі семи латиноамериканських країн у зв'язку з їхньою незгодою з результатами президентських виборів. Йдеться про Аргентину, Чилі, Коста-Ріку, Перу, Панаму, Уругвай та Домініканську Республіку. Ці держави не визнали переможцем Мадуро і вимагали повного перегляду результатів виборів у Венесуелі. Про це повідомила венесуельська газета El Universal. 

30.07.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Український лицар Курбас (3)
Василь Бартовщук
Європейська освіта, досвід, світоглядна обізнаність у питаннях історії, культурології, філософії та досконале орієнтування у сучасних мистецьких тенденціях дозволила Курбасу досягти висот у театральних інсценізаціях і з легкістю розгромити москву.
30.07.24 | | Штука
Імерсивний проєкт STEREO у Львові
Ольга Усачова
Щоб стався досвід STEREO, треба надіти навушники. Голос у них підкаже, не віднімаючи свободи, та дозволить вирішувати самостійно, що вважати художньою метафорою, а що — реальністю.
29.07.24 | | Штука
Український лицар Курбас (2)
Василь Бартовщук
Був переконаний, що театр може впливати на людину, формувати її світогляд, пробуджувати її національну свідомість. У 1920 році в своєму щоденнику режисер писав: «Були такі, що плакали за нами. Були такі, що тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями».
27.07.24 | | Штука
“Звідун з Чигирина”: шлях офіцера?
Олеся Ісаюк
Ймовірно, Тис-Крохмалюк писав історію українського офіцера-розвідника періоду боротьби за незалежність 1917–1920 років. Паралелі доволі прозорі
26.07.24 | | Україна
Найяскравіша прикраса
Юлія Баір
Діалекти – це коріння живого дерева мови й одночасно його крона. А ще м’яка глина в руках історії. Мовна глина, зліпки з неї й витвори її є побутовою й культурною фіксацією.
26.07.24 | | Дискурси
Камала – це вам не Джо
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Американські демократи зітхнули з полегшенням: Джо Байден зійшов з дистанції. Естафету перейняла Камала Гарріс. З’явилася надія, що Трампа вдасться перемогти.
26.07.24 | | У світі
Марія Слободівна-Крушельницька: закінчення акторської кар’єри й одруження
Євген Нахлік
Життєву дорогу Марія Слободівна обрала інакше, ніж Марія Заньковецька
26.07.24 | | Минуле
Фізичний театр у Львові
Юлія Ліннік
27 та 28 липня у Львові відбудуться відкриті покази курсу «Сценографічна майстерня: структура, світло, рух» за методикою школи фізичного театру Жака Лекока, що за ініціативи Миколи Набоки є стимулом деколонізаційних процесів у вітчизняній театральній освіті.
25.07.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.