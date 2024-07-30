У Венесуелі тривають заворушення, спричинені фальшуваннями на виборах.

Водночас влада Венесуели відкликала амбасадорів з семи латиноамериканських країн, які не визнали перемоги Мадуро.

У венесуельській столиці місті Каракасі прихильники опозиції вийшли на акції протесту через фальшування владою результатів президентських виборів, на яких, за твердженням голови Національної виборчої ради Елвіса Аморосо (Elvis Amoroso), втретє переміг Ніколас Мадуро. Опозиція вважає такі результати сфальшованими й наполягає на явній перемозі свого кандидата, Едмундо Ґонсалеса (Edmundo González), покликаючись на опитування перед виборами, екзитполи, а також альтернативний підрахунок бюлетенів.

В опозиційних мітингах в Каракасі та інших містах країни взяли участь сотні тисячі людей. Учасники акцій скандували: «Свобода!» та «Цей уряд впаде!». Деякі з протестувальників зривали зі стовпів агітаційні плакати президентської кампанії Ніколаса Мадуро й привселюдно спалювали їх,

Кандидат від венесуельської опозиції Едмундо Ґонсалес, виступаючи перед протестувальниками передвиборчого штабу «Демократичної унітарної платформи», запевнив, що партія має докази його перемоги на президентських виборах. «Я кажу вам абсолютно щиро, у нас в руках рахункові листи, які демонструють нашу категоричну і статистично незворотну перемогу», – заявив він.

Для розгону протестувальників венесуельські сили безпеки і національна гвардія застосували сльозогінний газ та ґумові кулі. Демонстранти відповідали камінням та пляшками зі запальною сумішшю. Під час заворушень загинула щонайменше одна людина.

Водночас влада Венесуели відкликає своїх дипломатів зі семи латиноамериканських країн у зв'язку з їхньою незгодою з результатами президентських виборів. Йдеться про Аргентину, Чилі, Коста-Ріку, Перу, Панаму, Уругвай та Домініканську Республіку. Ці держави не визнали переможцем Мадуро і вимагали повного перегляду результатів виборів у Венесуелі. Про це повідомила венесуельська газета El Universal.