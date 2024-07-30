888-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• У липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області. Російські війська поступово просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська. • Російські війська також просунулися на північ до селища Нью-Йорк, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. Майже напевно, що за це місто ведуться бої між російськими військами та Збройними силами України. • Цілком ймовірно, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні. Однак її загальна оперативна спроможність залишається обмеженою через низку факторів, серед яких високий рівень втрат особового складу, обмежена підготовка і нестача офіцерів.

12:40 Україна увійшла у відносний баланс стосовно енергетики, протягом наступних місяців, якщо світло й вимикатимуть, це нестиме незначний характер, повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Київ24".

12:20 Україна сподівається використовувати в бою літаки F-16 уже цього року, але через брак пілотів і навченого технічного персоналу для обслуговування винищувачів зможе задіяти не більше десяти винищувачів, пише The New York Times.

12:10 Україна разом з МВФ оцінює додаткову фінансову потребу на 2025 рік з боку партнерів у розмірі 12-15 млрд доларів через те, що війна буде продовжена і наступного року, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

11:50 Ситуація в акваторії Чорного моря залишається незмінною попри виведення Росією трьох підводних човнів, сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону:

"Там зараз перебувають три підводні човни. Це більше схоже на навчання особового складу, але воно частіше закінчується практичними стрільбами. Тому завжди слід очікувати небезпеки від цих одиниць і ми, відповідно, її очікуємо",

11:00 Споживання сьогодні станом на 9:10, тримається на тому ж рівні, що і вчора, у цей же час повідомили в Укренерго.

10:50 Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується, уточнили в Укренерго. Раніше відключення заповідали в години вечірнього пікового споживання — з 18:00 до 23:00.

10:40 Через негоду на ранок знеструмлено 116 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях, повідомили в Міненерго. Загалом через бойові дії та техпорушення залишаються без електропостачання 501 населений пункт.

10:35 На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовуватись лише в години вечірнього пікового споживання — з 18:00 до 23:00, повідомили в Міненерго. Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги.

10:25 Японія вперше після послаблення правил експорту військового обладнання передасть США ракети-перехоплювачі PAC-3 свого виробництва для ЗРК Patriot на суму близько $19,5 мільйонів, оскільки Сполучені Штати відчувають дефіцит таких перехоплювачів через передачу великої кількості цих ракет Україні для захисту від російських атак. Раніше експорт будь-якого військового обладнання, виготовленого в Японії, був заборонений, але минулого року уряд дозволив передавати військове обладнання, вироблене в країні за ліцензією іноземної компанії, до країни, де знаходиться ліцензіар. Японські підприємства виробляють ракети-перехоплювачі для систем ППО, в тому числі й ЗРК Patriot, уже майже два десятиліття, проте всі передають Повітряним силам самооборони Японії.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

245,6% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

93,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

361,5% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

522,9% артилерійських систем (з них 9,6% за минулий тиждень),

101,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

64,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 62 авіаудари із використанням 99 КАБів. Крім цього, здійснив 4588 обстрілів, з них 110 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Приколодне, Вовчанські Хутори, Ізбицьке, Лозова, Малі Проходи, Петропавлівка, Куп’янськ, Стариця Харківської області; Сіверськ, Часів Яр, Олександро-Шультине, Олександропіль, Новобахмутівка, Воздвиженка, Іванівка, Гродівка, Торецьк, Покровськ, Скучне, Костянтинівка, Єлизаветівка, Водяне, Катеринівка, Вугледар, Новодонецьке Донецької області; Кам’янське і Мирне на Запоріжжі, а також Львове, Тягинка та Новотягинка на Херсонщині. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Невського, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька. На Покровському напрямку Сили оборони за добу зупинили 52 атаки. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів. Найактивнішим був біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Діяв на напрямку за значної підтримки бомбардувальної і штурмової авіації. На Курахівському напрямку наші захисники відбили 21 штурмову дію неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди, де противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Окупанти втратили на напрямку за вчора велику кількість танків та іншої бронетехніки. На Времівському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмів наших позицій неподалік Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки. На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян захлинулися в районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку три атаки росіян успіху не мали. Агресор зазнав втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, задіює для ударів fpv-дрони. Українські воїни продовжують активно завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали понад 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 25 танків, 38 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, одну РСЗВ, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобіля та шість одиниць спеціальної техніки.

09:10 Станом на 06:30 в Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони США 29 липня оголосило про надання Україні безпекової допомоги на суму 200 мільйонів доларів за програмою PDA Президента США та додаткового пакету на суму 1,5 мільярда доларів з фондів Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

• Кремль активізує свої зусилля з кодифікації бажаних норм поведінки в Росії в російському інформаційному просторі та в громадах мігрантів шляхом боротьби з небажаною поведінкою. Ймовірно, Кремль намагається встановити чіткі стандарти прийнятної і неприйнятної поведінки серед населення Росії, чия поведінка нещодавно становила загрозу для Кремля.

• Реакція російського інформаційного простору на нещодавню засідку повстанців-туарегів на "групу Ваґнера" на півночі Малі здебільшого зводилася до припущення, що міністерство оборони Росії намагатиметься отримати вигоду з втрат "Ваґнера", що підкреслює триваючу недовіру між російським міністерством оборони і групою Ваґнера в Сахелі, а також коментаторами, які підтримують групу Ваґнера.

• Українські безпілотники в ніч з 28 на 29 липня завдали ударів по російській енергетичній та комунальній інфраструктурі в Орловській, Воронезькій та Бєлгородській областях.

• Російський уряд продовжує вживати законодавчих заходів з метою використання мігрантів і нещодавно натуралізованих громадян задля задоволення кадрових потреб Збройних сил Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: