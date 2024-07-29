887-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:40 Служба безпеки України повідомила про підозру колишнім керівникам колонії в Оленівці, які навмисне затягнули евакуацію поранених після вибухів: Євсюкову – екскерівникові так званої "Волноваської колонії ДНР", та його колишньому першому заступникові Нейолову. Тоді внаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували в колонії, дев’ять із них – через ненадання їм невідкладної медичної допомоги; майже 150 були поранені.

12:30 Правоохоронці в Одесі викрили групу із шести місцевих мешканців, які на замовлення російських спецслужб спалювали автомобілі українських військових, повідомили в Офісі генерального прокурора. Найстаршому з групи 23 роки, наймолодшому учасникові виповнилося 18. Протягом червня-липня 2024 року фігуранти підпалили 15 авто ЗСУ. За підпал одного авто платили від 5 до 8 тисяч гривень.

11:50 Уряд Китаю за підсумками зустрічей міністра закордонних справ КНР Ван Ї з керівниками зовнішньополітичних відомств України, США і Росії продовжить підтримувати політичне врегулювання "української кризи", займаючи "неупереджену і справедливу позицію", заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

11:25 Ситуація з російськими платежами до Китаю продовжує погіршуватися: китайські банки почали повертати в Росію приблизно 80% переказів у юанях, пише російський «Коммерсант». Китайська сторона посилює вимоги з грудня 2023 року, коли Джо Байден зобов'язав мінфін США вводити вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу: перекази почали зависати до кількох тижнів, після чого їх нерідко скасовують без пояснення причини без повернення комісії. Російські компанії змушені вдаватися до послуг посередників – платіжних агентів або «торгових домів», що спричиняє додаткову комісію 3–5%, а часами й до 8–10%. Водночас щоб угода не потрапляла під ризики санкцій, може знадобитися не тільки проводити "нейтральний" платіж, а й фактично ввезти товар із КНР спочатку в нейтральну юрисдикцію, а потім уже в Росію.

10:50 Заходи обмеження споживання електроенергії сьогодні будуть застосовуватись у період вечірнього максимуму споживання: з 18:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень, попередили в Укренерго, нагадавши, що за минулі два тижні в роботу повернулися два блоки АЕС, що додало потужності в системі.

10:45 Споживання електроенергії поступово знижується через спадання спеки, повідомили в Укренерго. Вчора, 28 липня, станом на 11:00 (період без обмежень) рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж у той же час в попередню неділю, 21 липня. Сьогодні, 29 липня, станом на 09:30 споживання нижче на 6%, ніж у цей же час 25 липня (попередній період без дії обмежень).

10:35 Через негоду на ранок знеструмлено 93 населені пункти у Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській та Київській областях, повідомили в Міненерго.

10:20 Російські війська вперше вивели в море одразу три підводні човни, які є носіями крилатих ракет, повідомив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

10:10 Вночі над Дніпропетровщиною збили 5 російських шахедів, розвідувальний дрон і ракету, уламки пошкодили дві господарські споруди, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

244,8% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

92,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

360,6% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

521,4% артилерійських систем (з них 10,3% за минулий тиждень),

101,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

64,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 88 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 96 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Вовчанськ, Глибоке, Слобожанське, Липці, Борщова, Веселе, Стариці, Вовчанські Хутори, Чайківка, Петропавлівка, Табаївка, Богуславка Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Щербинівка, Північне, Біла Гора, Курдюмівка, Желанне, Іванівка, Новоекономічне, Воздвиженка, Миролюбівка, Мирноград, Олександропіль, Іллінка, Катеринівка, Водяне, Катеринівка, Єлизаветівка, Пречистівка, Павлівка, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Дніпряни, Новоберислав Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили п’ять артилерійських систем, пункт управління БПЛА, об’єкт інфраструктури та склад збереження засобів МТЗ. На Харківському напрямку кількість атак за добу склала шість. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу Новоосинового та Синьківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного. На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові дії в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмів біля Великої Новосілки, Костянтинівки та Роздольного. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку атака росіян не мала успіху під час штурму на лівобережжі Дніпра. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, вісім бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, дві РСЗВ, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 62 автомобілі та 19 одиниць спеціальної техніки ворога.

09:15 У ніч на 29 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донеччини та 10 ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – ТОТ Криму. В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «Shahed-131/136» (90%). Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

За минулі сім днів було збито 92 із 114 (81%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі 2 російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет; в Азовському морі російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує використовувати брязкання ядерною зброєю, щоби впливати на процес прийняття рішень на Заході і сприяти його самостримуванню.

• Росія використала святкування дня військово-морського флоту, щоби продемонструвати відносини з низкою незахідних держав в рамках зусиль зі створення нібито очолюваної Росією групи держав для об'єднання проти Заходу.

• У ніч з 27 на 28 липня українські війська завдали удару з безпілотника по російській нафтобазі в Польовій, Курська область.

• За повідомленнями, 27 липня на кордоні Малі та Алжиру коаліція повстанців у Малі вбила і поранила десятки російських військовослужбовців і найманців "Ваґнера", а також пов'язаного з "Ваґнером" відомого блогера.

• Губернатор Приморського краю Кожемяко нещодавно оголосив про створення незалежного добровольчого підрозділу для охорони правопорядку серед мігрантів, оскільки російський уряд продовжує посилювати контроль над мігрантами в Росії.

• Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки, на захід від Донецька та на заході Запорізької області, а українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку.

• За оцінками українського військового оглядача Костянтина Машовця, російським військовим може знадобитися додатково зібрати в Україні до 320 000 військовослужбовців, щоб досягти заявлених планів розгортання в Україні 690 000 військовослужбовців.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: