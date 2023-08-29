Кліматологи прогнозують брак снігу на лещетарських курортах у Європі.

Продукування штучного снігу зможе лише частково розв'язати проблему, але водночас призведе до збільшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Європейські науковці-кліматологи б’ють на сполох – застерігають, що гірськолижні курорти Європи у найближчому майбутньому можуть відчути різкий брак снігу. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікувало наукове видання Nature Climate Change. Кліматологи під час своїх досліджень проаналізували 2,2 тис. курортів, розташованих від Ісландії до Туреччини, та змоделювали можливі ситуації.

Науковці вважають, що 53% гірськолижних курортів у Європі можуть зіткнутися з нестачею снігу, якщо середня температура на Землі зросте хоча б на два градуси за Цельсієм. Якщо ж ґлобальне потепління набуде критичніших форм і середня температура зросте на чотири градуси за Цельсієм, то проблема дефіциту снігу торкнеться 98% європейських лещетарських курортів.

Гірськолижний туризм є важливою складовою економіки гірських реґіонів Європи. Адже в європейських країнах розташовано близько половини всіх курортів для шанувальників гірських лиж та сноубордів. Цю галузь у Європі науковці оцінюють у понад 32 мільярди доларів.

Дослідники змін клімату попереджають, що продукування штучного снігу зможе лише частково розв'язати проблему. До того ж цей процес спричинить збільшення викидів вуглекислого газу в атмосферу, що призведе до зайвого нагрівання Землі.

Протягом кількох минулих років багато європейських країн стикаються з надзвичайно спекотним літом, метеорологи фіксують рекордні температурні значення. Минулого року напередодні Різдвяних свят багато гірськолижних курортів, зокрема у Франції та Швейцарії, працювали з обмеженнями через брак снігу.

Нагадаємо, що 2015 року на кліматичному саміті у Франції було ухвалено Паризьку кліматичну угоду, яка передбачає утримання приросту ґлобальної середньої температури нижче двох градусів за Цельсієм до 2100 року.