Екоактивісти паралізували роботу Франкфуртського летовища.

Вони вимагають відмовитися від видобутку та використання газу, нафти та вугілля.

Аеропорт Франкфурта-на-Майні призупинив свою роботу у четвер, 25 липня, через дії активістів кліматичного руху «Остання ґенерація» (Letzte Generation). Шістьом екоактивістам вдалося пробратися на закриту територію летовища і приклеїти свої руки до злітно-посадкової смуги. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву представника федеральної поліції.

«На цей момент зльоти і посадки через поліцейську операцію, що проводиться, не відбуваються», – йдеться в повідомленні на вебсайті аеропорту. Пасажирам рекомендується поки що утриматися від відвідування аеропорту та заздалегідь перевіряти статус своїх рейсів на інтернет-сайтах авіакомпаній.

«Подалшний видобуток і спалювання нафти, газу та вугілля становить загрозу нашому існуванню» – йдеться в повідомленні організаторів акції, опублікованому в соцмережі Х. Активісти «Останньої ґенерації» стверджують, що об'єднали зусилля у боротьбі з видобувним паливом на міжнародному рівні, та вимагають повної відмови від видобутку та використання цих корисних копалин вже до 2030 року.

У твіті опубліковано знимки активістів, які приклеїли себе до злітної смуги. Біла них видно плакат з написом «Нафта вбиває!» (Öl tötet!).

Як йдеться в офіційному повідомленні аеропорту, на 24 липня було заплановано близько 1400 рейсів. На момент поновлення роботи близько 140 рейсів скасували. За даними сервісу відстеження польотів Flightradar, понад 50 літаків, що летіли до Франкфурта, відхилилися від маршруту, допоки аеропорт було закрито.

Напередодні кліматичні активісти паралізували повітряний рух на летовищі Кьольн/Бонн. Проти учасників акції порушено справу за звинуваченням у порушенні закону про збори, небезпечні перешкоди повітряному руху та незаконне проникнення на територію, повідомив речник поліції.