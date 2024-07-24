В Іспанії засуджено чоловіка, який надсилав бомби до амбасад США та України.

Існує підозра, що бомбіст діяв за завданням або у співпраці з російською розвідкою.

Верховний суд Іспанії засудив до 18 років ув'язнення 74-річного державного службовця у відставці Помпейо Ґонсалеса Паскуаля (Pompeyo González Pascual). Його визнали винним у відправленні шести посилок з вибуховими пристроями чиновникам, урядовцям та дипломатам. Про це повідомляє газета El Mundo. Таким чином засуджений протестував проти військової допомоги Іспанії Україні.

2022 року посилки з саморобними бомбами були відправлені іспанському прем'єрміністрові Педро Санчесу, міністрові оборони Марґариті Роблес (Margarita Robles), а також до амбасад України та Сполучених Штатів у Мадриді, до супутникового центру авіабази Торрехон-де-Ардос, який передає інформацію Україні та компанії Instalaza, яка у тому числі постачає зброю Києву.

El Mundo зазначає, що бомби в посилках були «запальної, а не вибухової дії». Пристрій спрацьовував, якщо смикнути за волосінь під час відкривання посилки. Майже всі бомби було знешкоджено, проте під час вибуху однієї з них співробітник служби безпеки української амбасади зазнав легкого поранення.

У січні 2023 року Помпейо Ґонсалеса Паскуаля було заарештовано. У квітні його відпустили під заставу — суддя послався на його вік та відсутність судимості. У результаті суд засудив його до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі та ще до восьми — за звинуваченням у виготовленні вибухових пристроїв. Він також має виплатити 1500 євро як відшкодування збитків постраждалому співробітнику посольства України Миколі Величку.

Суд ухвалив, що Гонсалес Паскуаль діяв «з метою викликати хвилювання в іспанському суспільстві», щоб чинити тиск на уряди Іспанії та США для припинення підтримки України. Іспанська прокуратура виявила, що в телефоні у підозрюваного встановлені додатки російських пропагандистських ЗМІ – RT Noticias (RT іспанською) і Sputnik, а серед його запитів у браузері були «вивчити російську за 10 днів», «де в Іспанії виробляють танки» та «останні відео війни в Україні».

За даними газети The New York Times, яка покликається на американських чиновників, влада США та ЄУ вважає, що до розсилки посилок з вибухівкою причетна російська розвідка. Співрозмовники газети вважають, що цією операцією Кремль хотів перевірити роботу проксі-груп на випадок, якщо Росія вирішить загострити конфлікт в Україні, а також показати, що Москва може завдавати ударів усередині Європи.