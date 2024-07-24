Гарріс на 2% випередила Трампа за президентським рейтингом.

Такими є результати першого загальнонаціонального опитування після зняття Байдена з перегонів.

Віцепрезидентка Камала Гарріс здобула незначну рейтингову перевагу (два відсотки) над експрезидентом Дональдом Трампом після того, як президент Джо Байден зрезигнував з виборчої кампанії. Такими є результати загальнонаціонального опитування, проведеного 21–22 липня компанією Ipsos спільно з інформаційною аґенцією Reuters. Згідно з ними, підтримку Гарріс висловили 44% респондентів, Трампові – 42%.

Виборцям, які брали участь в опитуванні, також запропонували заповнити гіпотетичний бюлетень, до якого окрім Гарріс і Трампа був включений незалежний кандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший. Гарріс у такому випадку підтримали 42% виборців, Трампа – 38%, а Кеннеді – 8% виборців.

В опитуванні, проведеному 1–2 липня, Трамп обганяв Гаріс на один відсотковий пункт, а вже в опитуванні 15–16 липня обоє здобули однаковий результат – по 44%.

Варто теж нагадати, що в опитуванні, проведеному минулого тижня, до зняття Байдена з перегонів, він відставав від Трампа на ті ж два відсотки.

В останньому опитуванні громадської думки близько 56% зареєстрованих виборців погодилися із твердженням, що Гарріс «психічно кмітлива і здатна давати собі раду з актуальними викликами». Те саме про Трампа сказали 49% виборців. Байдена за цим показником оцінили лише 22% виборців.

Також три чверті демократичних виборців погодилися з твердженням, що партія має підтримати висування Камали Гарріс як кандидатки в президенти.