Гарріс на 2% випередила Трампа за президентським рейтингом.

Такими є результати першого загальнонаціонального опитування після зняття Байдена з перегонів.

 

 

Віцепрезидентка Камала Гарріс здобула незначну рейтингову перевагу (два відсотки) над експрезидентом Дональдом Трампом після того, як президент Джо Байден зрезигнував з виборчої кампанії. Такими є результати загальнонаціонального опитування, проведеного 21–22 липня компанією Ipsos спільно з інформаційною аґенцією Reuters. Згідно з ними, підтримку Гарріс висловили 44% респондентів, Трампові – 42%.

 

Виборцям, які брали участь в опитуванні, також запропонували заповнити гіпотетичний бюлетень, до якого окрім Гарріс і Трампа був включений незалежний кандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший. Гарріс у такому випадку підтримали 42% виборців, Трампа – 38%, а Кеннеді – 8% виборців.

 

В опитуванні, проведеному 1–2 липня, Трамп обганяв Гаріс на один відсотковий пункт, а вже в опитуванні 15–16 липня обоє здобули однаковий результат – по 44%.

 

Варто теж нагадати, що в опитуванні, проведеному минулого тижня, до зняття Байдена з перегонів, він відставав від Трампа на ті ж два відсотки.

 

В останньому опитуванні громадської думки близько 56% зареєстрованих виборців погодилися із твердженням, що Гарріс «психічно кмітлива і здатна давати собі раду з актуальними викликами». Те саме про Трампа сказали 49% виборців. Байдена за цим показником оцінили лише 22% виборців.

 

Також три чверті демократичних виборців погодилися з твердженням, що партія має підтримати висування Камали Гарріс як кандидатки в президенти.

24.07.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Банальність війни
Віталій Портников
Важливо продовжувати йти вперед і наповнювати життям навіть мертві міста. Але для цього потрібно насамперед усвідомлювати реальність, воєнну реальність наших часів.
21.07.24 | | Дискурси
Жага Франка
Валентина Романюк
Геній Франка — це не лише вказана Провидінням комбінація генів, неймовірна, запорогова працездатність, а й висока концентрація думки й енергії. Процюк психологічно правдиво відтворює зовнішні обставини і внутрішній стан Франка, ті години благодатної наснаги, коли народжувалися його шедеври.
20.07.24 | | Штука
Відчуття абсурду
Василь МАХНО
Чому питома вага абсурдності переважає саме тепер і зараз, чому навала інформації витискає з нас останнє бажання опору цьому нестримному й дивному потокові подій?
20.07.24 | | Дискурси
Не знати нащо
Тарас Прохасько
Інформація, не прожита натільно, проминає щоденно, забираючи із собою ще частку того, що знав. А можливість мати все невідомо як убиває відчуття межі між тим, що має бути а що може
18.07.24 | | Дискурси
Дещо темніші дні. Іздрик
На виставці представлена вся серія сірникових коробок з 2022-23 років, а також вибрані роботи Іздрика періоду 1993-1995 років. Блокнот з 2023-24 років буде подано в онлайн-вимірі виставки в форматі відео та пдф-файлу, але за попередньої домовленості його можна оглянути, гортаючи.
18.07.24 | | Штука
Львівські вистави у шортлісті «ГРИ»
За найкращу драматичну виставу: «Вороги. Історія любові». За найкращу камерну виставу: «Клуб “Зневіра”». За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру: «Тіні забутих предків». За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни: «Доця».
17.07.24 | | Штука
Дитинство в Радянській Україні (4)
Роман Мацюк
Дитинство було сонячним, машин, смороду було менше, але тиск, оцей тиск російщини, мовний тиск, ідеологічний тиск, політичний тиск, усвідомлювався
17.07.24 | | Минуле
Олександр Сухоліт: скульптура, графіка, малюнок, живопис
Модерніст, народжений в епоху постмодерну, Олександр Сухоліт активно працював в колі представників “Нової хвилі”, був засновником групи “Азбука”, брав участь у виставках, але завжди дотримувався власної творчої лінії, продиктованої особистими духовними орієнтирами.
16.07.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.