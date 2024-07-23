Секретна служба США визнала свій провал у випадку замаху на Трампа.

Конґресмени-республіканці вимагають демісії директорки служби Кімберлі Чітл.

Директорка Секретної служби Сполучених Штатів Кімберлі Чітл (Kimberly Cheatle) постала перед комітетом з нагляду Палати представників Конґресу. Комітет розслідує обставини замаху на колишнього президента США Дональда Трампа 13 липня в Пенсильванії.

Пані Чітл визнала те, що сталося, «найзначнішим провалом у роботі Секретної служби за кілька десятиліть». Вона запевнила, що зробить «все можливе і неможливе», щоб щось подібне не повторилося. «Рівень безпеки, наданий для колишнього президента, підвищився задовго до кампанії та неухильно зростав у міру розвитку загроз», – процитувала слова Чітл інформаційна аґенція Reuters.

Слухання тривали кілька годин, Кімберлі Чітл відповіла на десятки запитань конґресменів, проте члени комітету – як республіканці, так і демократи – були явно розчаровані тим, що директорка Секретної служби не так відповідала на деякі запитання.

Зокрема Кімберлі Чітл не змогла відповісти на запитання, чому жодного аґента Секретної служби не опинилося на даху, з якого Томас Меттью Крукс стріляв у Трампа. І чому дах будинку, цілком зручний для стрільби по сцені, опинився поза периметром, який охороняється.

Конґресмени-республіканці, які брали участь у прослуховуванні, закликали пані Чітл добровільно подати до демісії. Проте вона відмовилася, заявивши: «Я вважаю, що я найкраща людина для керівництва Секретною службою в цей час».

Кімберлі Чітл також відкинула звинувачення в тому, що Секретна служба нібито надавала перевагу прийняттю на роботу жінок заради підтримки гендерної різноманітності.