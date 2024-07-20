Росія стрімко розширює державне фінансування кладовищ.

За роки війни витрати зросли майже втричі.

Торік російські реґіони витратили на розширення цвинтарів понад 225 мільйонів рублів. Ця цифра випливає з даних офіційного порталу державних закупівель. Це вдвічі більше, ніж у 2022 році і майже у шість разів більше, ніж у 2020-му, до початку пандемії коронавірусу. За першу половину 2024 року російська влада вже витратила на ці цілі 136 млн рублів. Про це повідомила газета The Moscow Times.

Видання звертає увагу на те, що ще в роки напередодні повномасштабного вторгнення в Україну смертність у Росії досягла рекордних показників з часів Другої світової війни. Під час пандемії коронавірусу, у 2020-2021 роках, кількість померлих підскочила на 35%. Офіційно від COVID-19 померло 680 тисяч осіб, а за неофіційними оцінками – більше мільйона.

Найбільше витратив на розширення цвинтарів за роки війни Ханти-Мансійський автономний округ РФ – понад 262 млн рублів. І це при тому, що смертність у реґіоні, за даними Росстату, падає: кількість померлих у 2023 році зменшилась приблизно на 4%.

Загалом російська офіційна статистика намагається приховати стрімке зростання смертності через російсько-українську війну. Офіційні органи можуть зафіксувати смерть військовослужбовця як у реґіоні проживання, так і в тому місці, де він загинув, наприклад, на окупованих територіях України. При цьому Росстат не оприлюднює дані про смертність в окупованих реґіонах.

Міністерство оборони Великої Британії з покликом на дані розвідки заявило, що втрати Росії тільки за травень і червень 2024 могли сягнути понад 70 тисяч осіб. Загальні російські втрати за весь час війни британське військове відомство оцінило в 450 тисяч осіб.