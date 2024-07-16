Не сталося

Дональд Джон Трамп не перетворився на Джона Фіцджеральда Кеннеді, а Томасу Метью Круксу забракло влучності до рівня Лі Харві Освальда. НАТО як було яловим, так і залишилося. Огляд подій тижня в і навколо України.

Саміт тижня

Ніхто дива у Вашингтоні не чекав, тому воно на ювілейному зібранні лідерів країн – членів НАТО не трапилося. Сподівалися на те, що Україна отримає в ході цього заходу принаймні запрошення на вступ до Альянсу, лише абсолютно відірвані від дійсності фантазери.

«Незворотний шлях» до членства в НАТО Україна вже мала, тепер він трансформувався у «міст» до членства. Відчутного прогресу від такої метаморфози небагато, але позитив треба шукати і в події, яку вже назвали провальною для вітчизняного зовнішньополітичного відомства зокрема і для керівництва країни загалом.

Таким позитивом може бути в черговий раз озвучена інформація про винищувачі F-16, які нададуть Україні Данія та Нідерланди. У Вашингтоні прозвучала конкретна цифра щодо цієї допомоги – 80 бортів, які зможуть використовувати ракети класу «повітря-повітря» для ударів по РФ. Системи протиповітряної оборони прибудуть зі США, Німеччини, Румунії, Швеції etc. Поляки передадуть ЗСУ ескадрилью МіГ-29.

«Протокольним» досягненням у Вашингтоні стало підписання Українського договору (Ukraine Compact), який буде координувати та прискорювати допомогу Україні у сфері безпеки. Документ підписали Європейський Союз і ще 21 держава. «Цим Договором ми заявляємо про наш незмінний намір і зобов'язання забезпечити Україні можливість успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні і стримувати акти агресії в майбутньому», – повідомили з приводу підписання у Єврокомісії.

Меркантильним здобутком є зобов’язання союзників з НАТО надати Україні 40 мільярдів євро як військову допомогу протягом наступного року.

Окремим результатом вашингтонського саміту стало «підгоряння» в Кремлі. Там дійство в столиці Штатів спочатку висміювали, а потім результати саміту назвали «загрозливими» та такими, що сигналізують про відсутність підстав для початку переговорів про припинення війни. «Альянс демонструє свою рішучість залишатися для нас ворогом», – констатував прессекретар президента РФ Пєсков.

Потім стало відомо, що з 2026 року Штати будуть періодично розміщувати в Німеччині зброю великої дальності, зокрема крилаті ракети «Томагавк», як засіб стримування РФ. Пєсков назвав таке розгортання «дуже провокаційним» і припустив, що наростає протистояння типу холодної війни. Чим закінчилася холодна війна, всі пам’ятають.

Генсек тижня

Буває, перед виходом на пенсію хочеться зібрати все, що накипіло за роки роботи, і видати в ефір. Приблизно така думка відвідала Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, і він напередодні відставки трохи розговорився. По-перше, дав оцінку вашингтонському саміту: «Найважливішим результатом цього саміту є дуже сильний політичній меседж від усіх країн-союзників, що Україна стане членом НАТО і що її шлях до членства є незворотнім». В продовженні спічу генсека були звиклі банальні аксіоми: «Якщо Путін переможе, то і не буде ніякого обговорення питання членства. Єдиний спосіб забезпечити членство України в НАТО – це не дати Путіну перемогти, а отже забезпечити, щоб Україна залишалася суверенною та незалежною».

Цікавішим Столтенберґ став, коли мова зайшла про скасування заборони на удари по військових об'єктах в РФ. «Оскільки це війна, яку Росія розпочала проти України, то Україна має право на самооборону, а це включає також удари по правомірних цілях на території агресора. Для мене це абсолютно ясно», – сказав Столтенберґ.

«Яструби» вже майже зарахували завтрашнього відставника до своєї когорти, як норвежець продемонстрував, що кров войовничих вікінгів у його організмі перебродила. Столтенберґ виступив проти збивання польськими силами ППО російських ракет. «Ми не братимемо участі в цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту. Таким чином, ми допомагаємо Україні знищувати російські літаки, але НАТО не буде залучено безпосередньо», – заявив генсек Альянсу.

Кровожерливе (так переконані в РФ) НАТО виявилося мирним і беззубим. Прихід на головну посаду в цьому військовому блоці Марка Рютте нічого не змінить.

Небезпека тижня

Проте закидати союзникам миролюбність аж до стану патології українцям не випадає, судячи з результатів соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова на замовлення ZN.UA.

Згідно з дослідженням, 44% опитаних жителів України вважають, що настав час для початку мирних перемовин між Україною та РФ, 35% респондентів відповіли, що наразі не настав час до початку перемовин з Росією, ще 21% не визначилися.

Лякаючи дивна ситуація і з мобілізацією: 46% українців вважають, що бути «ухилянтом» не соромно, 29% опитаних дотримуються протилежної думки, ще 25% не можуть дати однозначної відповіді.

Самі дослідники погоджуються, що вибірка не ідеальна, репрезентативність криває і взагалі будь-яка соціологія в часи війни кульгає – але після таких цифр мати претензії до того ж Столтенберґа не випадає.



Провокація тижня

Поки в Україні переймаються морально-етичними комплексами, в РФ «всьо ідьот по плану». Росіяни мають погано приховане замилування Йозефом Геббельсом, бо тамтешній президент колись назвав Йозефа Фріцовича «людиною недурною».

Насправді міністр пропаганди і президент імперської палати культури – дилетант у порівнянні з його сучасними російськими колегами. Якби Геббельс мав широту бачення Захарової, Пєскова чи на худий кінець Соловйова, то після руйнування люфтваффе Ковентрі звинуватив би в бомбардуванні Черчилля і Шекспіра, а випадки канібалізму в блокадному Ленінграді назвав постановочною акцію, після якої всі учасники пішли отримувати продуктовий пайок.

За версією речниці міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової, українці вже «зруйнували» Каховську ГЕС, а тепер хочуть знищити «окремі дамби каскаду Дніпра», щоб потім звинуватити у скоєному росіян.

Вербальна флатуленція Захарової нікого не здивувала – у вітчизняному МЗС такі заяви традиційно назвали абсурдними, експерти обговорили, чого раптом Марії приспічило щось зривати на Дніпрі. І тільки Геббельс чекає біля казана, щоб пройти майстер-клас у тих, хто його дійсно переплюнув.