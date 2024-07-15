Прем'єрка Естонії Каллас подала до демісії.

Незабаром Кая Каллас обійме посаду верховного представника ЄУ зі зовнішньої політики та безпеки, а уряд, найімовірніше, очолить Крістен Міхал.   

 

 

У понеділок зранку, 15 липня, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas) подала президентові країни Алару Карісу (Alar Karis) прохання про свою демісію. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Відтак у відставку буде відправлено цілий естонський уряд. Щоправда, прем’єрка і міністри продовжать роботу в режимі виконувачів обов’язків до призначення нового кабінету.

 

Демісія 47-річної пані Каллас пов'язана з її призначенням на посаду верховного представника Європейської Унії зі зовнішньої політики та безпеки. Її кандидатуру затвердили на саміті ЄУ в Брюсселі 28 червня. Вона обіймала посаду прем'єра Естонії з січня 2021 року.

 

«Я думаю, що всім сумно покидати цей будинок. Дуже важка робота, але й дуже цікава, тож мені, звичайно, її не вистачатиме. Але зараз – нові виклики», – сказала Кая Каллас на пресконференції. За її словами, той період, коли вона очолювала уряд, був «сповнений кризами небувалого раніше масштабу».

 

«Чесно кажучи, хороших часів і не було, весь час було складно та важко, але найбільше я пережила за часів Covid у пошуках балансу – щоб зберегти суспільство достатньо відкритим і щоб при цьому не були перевантажені лікарні. Коли щоранку хапаєшся за телефон: пішли цифри догори чи додолу? Чи маємо ми ухвалювати важкі рішення, які, звичайно, не сподобаються людям, але нічого іншого не залишається? Це здається таким далеким часом, але насправді воно не таке далеке», – зазначила Каллас.

 

Наразі в естонському парламенті ведуться коаліційні перемовини. На думку експертів, найвірогіднішим кандидатом на наступного прем’єра є 48-річний Крістен Міхал (Kristen Michal), який наразі очолює міністерство клімату. Він правник за фахом, володіє багатьма європейськими мовами. Окрім того, Міхал є досвідченим політиком та чиновником, встиг попрацювати в чотирьох різних урядах. Як і Каллас, Міхал є членом Партії реформ.

15.07.2024

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