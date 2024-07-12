869-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Сполучені Штати працюють з Україною над відповіддю на удар російських військових по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

10:15 Договір Ukraine Compact, який уклали 20 країн для підтримки України, об'єднує держави-союзники в "єдиній всеохопній архітектурі безпеки", що допоможе захисту України, зокрема, в довгостроковій перспективі, заявив президент США Джо Байден.

10:10 Угоди про співробітництво у сфері безпеки між країнами (безпекові гарантії) посилюють Україну, але не є підміною мети країни стати членом НАТО у майбутньому, заявив президент України Володимир Зеленський.

10:05 Новий Договір щодо України (Ukraine Compact), який об'єднає понад 20 держав, що підписали двосторонні угоди про безпеку з Києвом, стане надійною архітектурою гарантій безпеки і виведе відносини з партнерами на новий рівень, заявив президент України Володимир Зеленський.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

239,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

90,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

340,2% автомобільної техніки (з них 5,9% за минулий тиждень),

493,7% артилерійських систем (з них 8,5% за минулий тиждень),

100,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

63,2% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ. Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність окупантів. Протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного удару (із застосуванням п’яти ракет), скинув понад сто керованих авіабомб, здійснив 4480 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Противник завдавав авіаційних ударів зокрема, в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Вовчанськ, Слобожанське, Глибоке, Куп’янськ, Степова Новоселівка, Глушківка, Борова Харківської області; Лиман, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Калинівка, Часів Яр, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Олександропіль, Воздвиженка, Єлизаветівка, Костянтинівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Тягинка і Токарівка Херсонської області. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом тут відбулося шість ворожих штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Окупанти задіювали для підтримки авіацію. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині. На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді одинадцяти штурмовим діям противника в районах Макіївки та Невського. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки, Часового Яру та Іванівського Донецької області. На Торецькому напрямку противник вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк, що на Донеччині. На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 41 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Противник концентрував зусилля біля Новоолександрівки, де пройшло аж 14 боєзіткнень. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог, за уточненою інформацією, шість разів проводив штурми наших позицій. На Времівському напрямку, окупанти здійснили 11 штурмів наших позицій. Найбільш активно загарбники діяли неподалік Урожайного Донецької області, де провели сім атак. На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито одну атаку загарбників у бік Гуляйполя. Втрат позицій не допущено. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення, зокрема неподалік Малої Токмачки, що на Запоріжжі. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Двічі атаки росіян успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф. Зменшуючи бойовий потенціал ворога, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління, артилерійську систему, станцію РЕБ та район зосередження особового складу противника. У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 1030 осіб. Також наші воїни знешкодили дев'ять танків, 23 бойових броньованих машини, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять ракет, 84 автомобіля та вісім одиниць спеціальної техніки.

09:30 Вчора ввечері росіяни атакували із літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101 (пуски із Саратовської обл. РФ), а протягом ночі – 19-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.

Основний напрямок удару – Старокостянтинів. До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою ракети було збито (у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях) та 11 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу (у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях).

Решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація щодо постраждали та руйнувань не надходила.

За минулі сім днів було збито 67 із 85 (79%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, російська влада намагалася вбити керівників європейської оборонно-промислової бази, що, ймовірно, є частиною російських зусиль, спрямованих на підрив і стримування західної допомоги Україні та ширших зусиль Росії з дестабілізації країн-членів НАТО.

• Фінська влада повідомила про збільшення кількості "збоїв" у роботі GPS за останній тиждень і про те, що більшість збоїв у роботі авіаційних і морських GPS і радарів походять з території Росії.

• Україна має намір провести другу зустріч Глобального саміту миру до кінця 2024 року і, як повідомляється, планує запросити Росію до участі.

• Керівництво Європейської Унії розглядає можливість обмеження повноважень Угорщини як голови Ради ЄУ після зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом Росії Путіним у Москві та його спроб представити себе як потенційного посередника між Росією та Україною.

• Російський уряд продовжує докладати зусиль, щоб викорінити критичні голоси і зміцнити контроль над російським інформаційним простором.

• Федеральна служба безпеки Росії заявила, що 11 липня запобігла терористичній атаці на православну церкву в Майкопі (Республіка Адигея).

• Українські війська просунулися на північ від Харкова, а російські війська нещодавно просунулися на південь від Сіверська, на північний захід від Авдіївки та на захід від Донецька.

• Російські регіони продовжують використовувати грошові заохочення в рамках прихованої мобілізації.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: