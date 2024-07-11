Понад пів сотні російських танкерів заблоковані західними санкціями.

Підсанкційні судна виявлені на якорі у Чорному, Балтійському та Японському морях, біля узбережжя Єгипту та Китаю.

 

 

Декілька десятків російських вантажних кораблів призупинили перевезення нафти через західні санкції. Про це пише інформаційна аґенція Bloomberg, яка зібрала дані відстеження танкерів.

 

«Кораблі, які простоюють, доводять, що Захід має важелі, аби лише він вирішив їх використовувати, які можуть зірвати транспортування російської нафти», – зазначає аґенція. Її журналісти нарахували щонайменше 53 судна, які з початку запровадження санкцій у жовтні 2023 року не змогли забрати вантажі. Ті кілька кораблів, які все ж таки прийняли вантаж, згодом намагалися приховати факт транспортування, вдаючись до відключення автоматичних систем стеження та передачі вантажів на інші судна.

 

За підрахунками Bloomberg, санкції Сполучених Штатів, Європейської Унії та Великої Британії змогли «поставити поза грою» 7,5% російського флоту, який займався транспортуванням нафти з початку 2023 року.

 

Аґенція Bloomberg описала кілька локацій у всьому світі, де стоять на якорі підсанкційні російські танкери. Щонайменше шість кораблів для перевезення сирої нафти перебувають в районі Фінської затоки на Балтійському морі, де розташовані порти Приморськ та Усть-Луга. Ще кілька суден виявлено у чорноморському Новоросійську та біля виходу з Чорного моря. Декілька танкерів виявлено на іншому кінці країни – в районі портів Владивосток, Козьміно та інших локаціях в акваторії Японського моря. Низка підсанкційних кораблів дислокуються біля берегів Південної Кореї і Китаю. Ще вісім російських кораблів видання знайшло біля Порт-Саїда, одного з головних єгипетських портів на Суецькому каналі.

11.07.2024

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