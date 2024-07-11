869-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 82 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 146 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:10 Сьогодні обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби: З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги, повідомили в Укренерго.

11:05 За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник.

11:00 Вчора з 19:00 до 23:00 для зменшення обсягу дефіциту Укренерго залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини.

10:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.



За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням дев’ять ракет, а також 56 авіаударів із використанням 68 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 116 - із використанням реактивних систем залпового вогню. Крім цього, у ніч на 11 липня 2024 року росіяни ударили по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також атакували шістьма ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська (рф). Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.



Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Липці, Вовчанськ, Борщове, Малі Проходи та Глибоке Харківської області; Мирноград, Очеретине, Прогрес, Желанне, Вовче, Курахове, Урожайне, Макарівка, Сторожове, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та Новий Комар Донецької області.



Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.



За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ/РЛС.



Загалом, втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ворог втратив два танки, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, чотири РСЗВ, три засоби ППО, три крилаті ракети, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.



На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.



На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.



На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське та Терни.



На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 17 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Роздолівки та Виїмки.



На Краматорському напрямку противник атакував шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.



На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша, Юр’ївка, Євгенівка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.



На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Дальнього, Невського та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.



На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки, Урожайного та Макарівки.



На Гуляйпільському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Гуляйполя, але зазнали невдачі.



На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного.



На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали на лівому березі Дніпра в районі Кринок.



На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.



Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

239,4% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

90,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

337,8% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

490,3% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

100,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

62,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Члени Північноатлантичного альянсу в декларації саміту НАТО у Вашингтоні назвали незворотнім приєднання України до НАТО та запевнили в підтримці нашої країни на шляху євроатлантичної інтеграції:

"У той час як Україна продовжує життєво важливі зусилля, ми надалі підтримуватимемо її на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО. Майбутнє України – в НАТО. Україна стає все більш сумісною та політично інтегрованою з Альянсом."

09:35 Глави держав та урядів ЄС під час першої пленарної сесії в рамках Вашингтонського саміту НАТО погодили розмір фінансових зобов’язань для надання Україні військової допомоги протягом наступного року в обсязі 40 мільярдів євро, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг:

"Ми погодили фінансові зобов’язання, що допоможуть Україні розбудувати сили, здатні нанести поразку російській агресії сьогодні та стримувати її завтра. Ми погодилися, що 40 мільярдів євро є мінімальним базовим внеском протягом наступного року. Це має забезпечити стабільне фінансування для того, щоб Україна перемогла. Ми також погодилися переглянути це на саміті 2025 року, зокрема, для того, щоб переконатися, що цей внесок буде продовжувати відповідати потребам України"

09:30 Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи перед міністрами закордонних справ країн НАТО на урочистому обіді з нагоди 75-річчя Альянсу в Бібліотеці Конгресу окремо звернувся до глави МЗС України Дмитра Кулеби:

"Дмитре, наші двері залишаються рішуче відчиненими. І ми з нетерпінням чекаємо цього дня".

09:25 Вночі росіяни ударили по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також атакували 6-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська РФ.

Всі р0сійські ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

За минулі сім днів було збито 88 із 98 (90%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 06:30 в Чорному морі 2 російські кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; в Азовському морі 2 російські кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк підкреслив, що потужна західна безпекова допомога буде мати вирішальне значення для здатності України боротися і перехоплювати ініціативу на полі бою. Гаврилюк також поставив під сумнів тезу про те, що російські війська зможуть нескінченно довго підтримувати послідовне поступове повзуче просування, яке підтримує теорію президента Росії Путіна про перемогу у війні на виснаження в Україні.

• Українські сили вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою в обмежених і локальних контратаках на тактичному рівні – підкреслюючи, що нинішній стан позиційної війни вздовж лінії фронту не може бути нескінченно стабільним.

• Гаврилюк оцінив, що Росія зіткнеться з середньо- та довгостроковими економічними та технічними проблемами, які перешкоджатимуть здатності російських військових на невизначений час утримувати ініціативу на всьому театрі бойових дій, підтримувати послідовний наступальний тиск, що призводить до поступового повзучого просування вперед, і виграти війну на виснаження.

• Сформульована Путіним теорія повільної, виснажливої перемоги в Україні ґрунтується, зокрема, на прийнятті постійних високих втрат, про що свідчать повідомлення про російські втрати під час двох нещодавніх наступальних операцій.

• На саміті НАТО у Вашингтоні 9 і 10 липня союзники по НАТО підтвердили свою відданість підтримці України і оголосили про нові пакети допомоги у сфері безпеки для українських військових зусиль.

• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв підтвердив, що Росія не прийме і не підтримає жодних мирних домовленостей з Києвом, окрім капітуляції України, знищення всієї української держави і повної окупації України.

• Військовослужбовці російського мотострілецького полку, який раніше був причетний до страти українських військовополонених наприкінці травня 2024 року, за повідомленнями, стратили двох українських військовополонених у тому ж районі на заході Запорізької області в червні 2024 року.

• Окремі військові бази США в Європі перейшли на підвищений рівень бойової готовності у відповідь на активізацію російських диверсій і гібридних операцій проти союзників по НАТО за останні кілька місяців.

• Міністерство оборони Росії заявило 10 липня, що російські військові підготували на полігоні Алабіно в Московській області першу групу інструкторів Московського військового округу з протидії безпілотникам.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: