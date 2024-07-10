Росія все ще збирає бойові ракети із західних компонентів.

Як стверджує Financial Times, одна з таких ракет влучила в дитячу лікарню в Києві.

 

 

Росія використовує західні компоненти для виготовлення ракет Х-101. Про це йдеться в статті у британській газеті The Financial Times. Одна з цих ракет під час обстрілу Києва восьмого липня влучила в дитячу лікарню «Охматдит».

 

У своїх висновках видання покликається на думку експертів, а також на аналіз фрагмента аналогічної ракети, яку запустили війська РФ по Україні в січні 2024-го. Аналіз провели українські експерти.

 

За даними Financial Times, російські компанії у 2023 році купували на відкритих торгових майданчиках та імпортували через Китай деталі, ідентичні тим, з яких було зібрано запущену в січні ракету Х-101.

 

«Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу протиповітряну оборону», – розповіла газеті Олена Білоусова, керівниця проєкту з дослідження антиросійських санкцій при Київській школі економіки.

 

Загалом у цьому фрагменті ракети було виявлено 16 західних компонентів. Два з них були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics, а решту виготовили американські виробники мікросхем, включно з Texas Instruments, Analog Devices та Intel. При цьому знайдені деталі здебільшого були призначені для цивільного використання.

 

Згідно з результатами аналізу Офісу президента України, який опинилися у розпорядженні журналістів The Financial Times, у цілій ракеті Х-101 може бути понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

 

Видання називає Х-101 однією з найсучасніших російських крилатих ракет. За оцінкою британського Королівського інституту об'єднаних служб (Royal United Services Institute – RUSI), з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія у вісім разів збільшила обсяги виробництва ракет Х-101: з 56 штук у 2021 році до 420 штук у 2023-му.

10.07.2024

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