Ер-Ріяд міг погрожувати G7 розпродажем євробондів у разі конфіскації активів РФ.

Ця погроза могла вплинути на рішення деяких країн – членів ЄУ.

Саудівська Аравія могла застерігати країни G7 від конфіскації заморожених російських активів. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела. За інформацією аґенції, Ер-Ріяд натякнув, що інакше королівство може продати частину європейських боргових зобов'язань. За приблизними оцінками, вартість заморожених російських активів сягає 300 мільярдів євро.

Міністерство фінансів Саудівської Аравії, як стверджують співрозмовники аґенції, приватно висловлювало незгоду з планом конфіскації активів РФ у країнах Євроунії і G7. За словами одного із джерел Bloomberg, попередження відомства пролунало як «завуальована погроза». Йдеться про можливий продаж паперів французького казначейства, які тримає мінфін Саудівської Аравії, й інших європейських бондів.

Bloomberg нагадує, що у травні та червні країни G7 вивчали різні варіанти використання заблокованих коштів Банку Росії. Зрештою, для допомоги Україні вони погодилися використовувати прибуток від російських активів, але не самі активи. До повної конфіскації активів закликали США та Велика Британія, тоді як деякі країни – члени ЄУ висловилися проти цієї ідеї через можливі негативні наслідки. За словами джерел Bloomberg, на позицію цих країн вплинуло, зокрема, попередження Саудівської Аравії.

У той же час Bloomberg пише, що хоча вкладення Саудівської Аравії в євро та французькі облігації можуть становити десятки мільярдів євро, їх, очевидно, недостатньо, щоб суттєво вплинути на ринок європейських боргових зобов'язань. Проте європейські чиновники «були стурбовані, що інші країни можуть наслідувати приклад Саудівської Аравії», зазначили співрозмовники аґенції.

Один із неназваних саудівських чиновників розповів, що уряду країни «невластиво погрожувати такими заходами, але він, можливо, змалював членам G7 ймовірні наслідки». У мінфіні Саудівської Аравії заявили, що «жодних таких погроз не лунало». «Наші відносини з G7 та іншими країнами засновані на взаємній повазі, і ми продовжуємо обговорювати всі питання, які сприяють глобальному розвитку та підвищують стійкість міжнародної фінансової системи», – йдеться у коментарі відомства для Bloomberg.