Вписування в історію

«Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики», – сказала після встановлення світового рекорду Ярослава Магучіх. Стрибунка виявилася на висоті, бо інші в історію вляпуються. Огляд подій тижня в Україні.

Сусіди тижня

Навіть найзатятішому мадярофілу після вживання каністри токайського фурмінту в голову не могло прийти, що з дипломатичної гастролі прем’єра Угорщини вийде щось путнє. Дива не сталося – Віктор Орбан, який уявив себе Генрі Кісінджером, Джиммі Картером та всіма Папами Римськими і Далай-ламами відразу, політав довкола глобусу з наміром помирити всіх, хто йому трапиться під руку.

В результаті після того, як Орбан запропонував Зеленському подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з РФ, угорський прем’єр, за його ж словами, отримав від українського Президента відверту думку щодо такої пропозиції. Чи вжито було Зеленським у цій «відвертій думці» термін «baszom a terem buráját», Орбан не конкретизував. За його ж словами, український лідер заявив, що сумнівається у логіці ініціативи Орбана і не підтримує її, позаяк Україна має поганий досвід спроб перемир’я з агресорами.

Зеленський гостем був втішений і в інтерв’ю Bloomberg зазначив, що «це краще, ніж не мати жодного діалогу». «У нас відбулася зустріч... Це добрі, теплі кроки назустріч», – поділився він своїми враженнями.

Поки Володимир Олександрович випромінював оптимізм, а Віктор Дьозович відвідував РФ і КНР, аналітичний центр Policy Solutions оприлюднив опитування, згідно з яким угорці вважають найбільшою загрозою для себе Україну (51% опитаних). За нами йдуть РФ (46%), Китай (34%) і США (34%). «Теплі кроки назустріч» сусіди розуміють дуже своєрідно.

Конспірологія тижня

Іноді інформація виринає з зовсім несподіваних джерел. Іноді «анонімні добре поінформовані інсайдери» видають щось варте уваги, але можна ознайомитися з повідомленнями від ще оригінальніших репродукторів.

По-перше, видання Politico з посиланням на двох експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з Дональдом Трампом, оприлюднило інформацію про те, що потенційний президент США веде таємні переговори з президентом РФ стосовно «скільки української території може залишити за собою Москва». Крім того, за словами інсайдерів, Трамп хоче істотно переформатувати НАТО. Інформація надто «слизька», але згадуючи висловлювання і дії Трампа в бутність його сорок п’ятим президентом Штатів, від екзальтованого політика можна чекати будь-чого.

По-друге, резонанс у цій темі здійняв екзальтований не менше за Трампа, але не такий впливовий вітчизняний персонаж. Колишній популяризатор чудодійних пірамід Ю-Шинсе, який сьогодні називає себе просто журналістом, Дмитро Гордон повідомив, що міністр внутрішніх справ РФ Владімір Колокольцев на днях привіз у Штати ще один проєкт мирного договору.

Документ нібито містить такі пункти:

Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей;

РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря;

Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму; Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу;

Україна має закріпити в Конституції поняття "армії мирного часу" у складі 350 тис. осіб і мати обмежений перелік озброєння – наприклад, не більше 125 бойових літаків;

Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ;

США знімають заборону на постачання в РФ високих технологій, а також знімають санкції проти нафтогазового комплексу і банківської системи;

РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі;

РФ нічого не має проти вступу України до ЄС;

припинення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено відразу після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія–США–Китай–ЄС–Україна;

необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності, його має підписати Україна.

Вимоги неприйнятні для України, але вже не такі нахабні, як попередні. Можливо, в скорому часі з’явиться інформація «від джерел», де окупанти просто проситимуть їх не бити.

Соціологія тижня

Тим часом самі українці мають власне бачення щодо територіальної цілісності країни і стосунків з НАТО.

Європейська рада з міжнародних відносин оприлюднила результати соціологічного дослідження, згідно з якими менше чверті українців готові змиритися із втратою окупованих територій заради вступу в НАТО і ЄС.

На питання, чи повинна Україна погодитися на членство в НАТО в обмін на відмову від окупованої території, 48% опитаних відповіли «точно ні», 23% – «напевно ні», 17% – «напевно так» і 5% – «точно так». Ще 7% опитаних не змогли дати відповідь.

Соціологи наголосили, що на даний момент українці не мають намірів розглядати найбільш розповсюджені в медіапросторі компроміси щодо завершення війни, а стійкість українців на фронті підкріплює віру, що Україна переможе у війні з РФ.

Скандал тижня

Про сучасних народних депутатів згадують, коли вони щось роблять вже геть незаконне (Микола Тищенко – найяскравіший приклад) або говорять відверті бздури – в цьому аспекті поза конкуренцією Мар’яна Безугла.

Депутатка давно уявила себе мегаекспертом у мілітарній галузі і свого часу вимагала, аби керівництво ЗСУ приходило у Верховну Раду з детальними звітами про ситуацію на фронті та власну діяльність.

Тепер Мар’яна Володимирівна зацікавилася протиповітряною обороною і в соціальній мережі повідомила: «Тільки за цю добу (5 липня, – авт.) на Полтавщині спокійно літали російські розвідувальні дрони, і наше ППО та авіація були знищені прямою наводкою в розслабленому режимі, як у тирі або в комп’ютерній грі».

З Patriotами в Україні, за спостереженнями депутатки, повний гаплик: «Перший був знищений, тому що його не переміщали взагалі, хоча це описано в будь-якому військовому підручнику. Після цього другий Patriot був знищений, тому що його переміщали рідко і не маскували, і це вже після знищення першого. Місцеве населення знало, де він, і жодних заходів не проводилося».

З усього цього Безугла робить висновок, що в силах ППО корупція, а очолюють їх безсовісні люди.

На офіційному рівні якоїсь особливої реакції не було, бо собака гавкає, а караван іде, але відповів «військовій експертці» колишній речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат. «Історія з ураженням кількох пускових установок ЗРК Patriot спершу на південному, потім на східному напрямку теж набула неабиякого розголосу. Ніхто не розбирається, що таке зенітний ракетний комплекс чи зенітний ракетний дивізіон як підрозділ… Все, знищили Patriot… зрада! Але той самий підрозділ наступного дня уже працював по російських літаках. Така історія», – відреагував полковник, назвав інформаційну атаку «ножем в спину всій армії» і порекомендував опонентці: «Мар’яно, прохання, спрямуйте свої зусилля для пошуку грошей для війська, для Повітряних сил, і простежте, щоб їх ніяке падло не вкрало! Нам вкрай потрібні системи РЕБ, дрони, макети, боєприпаси».

Аналізуючи «кредитну історію» Безуглої, Ігната вона не почує і наступного разу «знищить» ескадрилью F-16 на Томнатику і підводний човен десь у Рогані.