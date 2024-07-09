Вісім – це була цифра на таймері пральної машини. Вісім хвилин залишалось до закінчення останнього циклу прання, і я мав велику надію на те, що встигну – цього разу я встигну, у мене в запасі ще 10 хвилин до відключення електроенергії. У першу зиму 2022–2023 років це зайняло цілий день. Тоді ще ніхто не знав, коли будуть виключати електроенергію.

Сорок – сорок хвилин, у вас в запасі сорок хвилин, але ваш малюк не хоче йти з дитячої площадки. «Ми тільки прийшли, я ще не набавився!» – і ви знаєте, що він каже правду, ви щойно прийшли. І ви також знаєте, що якщо його не вигуляти, то потім важко буде вкладати спати, він неспокійний. Але у вас є тільки сорок хвилин – і треба його покупати в теплій воді й приготувати вечерю.

Вісімнадцять – це час, коли вимикають світло. У вас є десять-дванадцять хвилин, більшої похибки система не дає. Ви сподіваєтесь на диво, на ці 12 хвилин на вашу користь, бо інакше не встигаєте – вас затримали на роботі, а на годиннику вже 18. Відключення сьогодні 18:00 – 21:00, це означає, що ліфт не працює і вам доведеться підніматись на останній поверх висотки пішки, вкотре згадавши про «зате який краєвид з такої висоти».

І буквально коли ви набираєте цей текст, знаючи, що час є (годинник показує 19:15, а відключення за графіком має бути 20:00 – 23:00), вам вирубують світло!

Нам доводиться вживатись у невідому реальність, ми навіть змогли придумати для цього нові слова: тривожна валіза, ВПО, ухилянти і, звичайно, блекавт, відключення (в народі – «світла нема»). Ворог, як говорить його пропаганда, хоче занурити нас у темряву, вернути у середні віки.

На початку війни це було несподівано – і в хід пішли навіть свічки, які, за словами продавців, «дуже довго горять». Потім ми «освоїли технічну документацію», і замість цього запрацювали зарядні станції, павербанки і генератори – це тільки найпопулярніші рішення. Зиму ми пережили. Найважче доводилось традиційно вразливим категоріям: хворим, старим і малим. Трохи померзли – але це не в окопах; ми почали більше читати книжок при світлі ламп і спілкуватись, спілкуватись вживу.

Попереду в нас знову зима – і знову «не буде світла». Тільки цього разу ми хоча би уявляємо, що нас очікує, і мова не тільки про графіки відключень. Деякі мешканці міст встановлюють сонячні панелі в себе на балконах, хоча це годиться для невеликих потреб і взимку панель може не працювати. Класична сонячна станція – це не тільки сонячні панелі, це ще гібридний інвертор і акумуляторна батарея, складно і дорого.

Добре, якщо у вас свій будинок, тоді все просто, головне – ваша фінансова спроможність. Твердопаливний котел, батарея й інвертор – або зарядна станція з акумулятором, який зміг би підтримати роботу насосів водопостачання й опалення протягом доби. В ідеалі ще треба мати генератор, щоб у разі відключень тривалістю понад добу змогти підзарядити все це або працювати певний час на генераторі. Складніше це реалізувати в багатоквартирних будинках. Мова йде про всі електроприлади, а не тільки жарівки: бойлери, кухонні плити, чайники, пральні машини, холодильники, телевізори, кухонні комбайни (про таку розкіш, як тепла підлога, помовчимо). В ідеалі – гібридний будинок: електрика закінчується – заряджаємо акумулятор від генератора.

Звичайно, все це не стосується промисловості, де потрібні системні рішення на рівні держави. Тобто будувати і встановлювати розподілену генерацію. Наприклад, газова генерація: газові генератори, газотурбінні станції. Добре, якщо це не просто газова турбіна дає електроенергію, а ще й когенераційна установка, яка буде давати і тепло, що критично взимку. Та ж сонячна генерація взимку вдесятеро менша. Для теплопостачання потрібно будувати котельні або когенераційні установки на твердому паливі. Підприємства, крім гібридних сонячних установок, можуть використовувати біогаз. Біопаливо – вихід для регіонів, де є великі агропідприємства.

Нам доводиться вживатись у нову реальність і згадувати старі, відомі з підручника і навіть кіно слова: бомбосховище, біженці, електричні мережі (цього разу крім них ворог зруйнував і генеруючі потужності), надавши їм нового змісту. У нашій країні війна. Вибору як такого у нас немає, та й раніше не було, майже за Дарвіном: fight or die – це для фронту, а для тилу adapt or die – а ми хочемо жити і ми будемо жити.