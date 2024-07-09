Проти Марін Ле Пен розпочато розслідування.

Її підозрюють у незаконному фінансуванні президентської кампанії 2022 року.

 

 

Прокуратура Парижа розпочала розслідування проти голови парламентської фракції ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Про це у вівторок, дев’ятого липня, повідомив телеканал BFMTV із покликом на джерела в правоохоронних органах. За їхньою інформацією, розслідування розпочали через підозру в незаконному фінансуванні президентської кампанії пані Ле Пен 2022 року, тоді вона змагалася з Емманюелем Макроном за посаду президента Франції.

 

Як зазначає телеканал, підставою для початку розслідування стала скарга від Національної комісії з рахунків виборчих кампаній та фінансування політики (Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques – CNCCFP), надіслана ​​до прокуратури Парижа ще у квітні. CNCCFP перевіряє рахунки всіх кандидатів під час виборчих кампаній. При цьому в комісії зазначили, що скарги на можливі порушення з боку кандидатів є досить частою подією.

 

На будь-яких виборах кандидатам забороняється перевищувати встановлений законом ліміт видатків на проведення виборчої кампанії. Слідкує за дотриманням закону CNCCFP. Якщо кандидати вкладаються у бюджет, встановлений законом, держава відшкодовує їм частину видатків. В іншому випадку регулятор може застосувати до кандидата санкції, серед яких не лише зменшення суми компенсації витрат на кампанію, а й звернення до суду для розслідування.

 

Для Марін Ле Пен та «Національного об'єднання» це вже далеко не перша кримінальна справа щодо незаконного фінансування партії та виборчих кампаній. Перша справа була відкрита ще 2013 року. Тоді влада запідозрила, що партія вдавалася до шахрайських схем для фінансування всіх виборчих кампаній, відколи її очолила Марін Ле Пен.

 

У 2022 році Європейське бюро боротьби з шахрайством (Office européen de lutte anti-fraude – OLAF) повідомило, що Марін Ле Пен, її батько Жан-Марі Ле Пен та деякі інші члени партії привласнили 617 тисяч євро з фондів Європейського парламенту. Присвоєння близько половини цієї суми приписували панові Ле Пену, а Марін Ле Пен звинувачували у присвоєнні €137 тис.

 

У 2017 році проти Марін Ле Пен були висунуті звинувачення, пов'язані з її роботою в Європарламенті. Тоді її підозрювали у створенні фіктивних робочих місць помічників членів Європарламенту, чию роботу оплачує ЄУ.

 

09.07.2024

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