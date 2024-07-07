Другий тур виборів суттєво змінив партійну диспозицію.

«Національне об'єднання» опустилося з першої позиції на третю, лідером став «Новий народний фронт», другим – президентський блок «Разом».  

 

 

Виборча кооперація лівого «Нового народного фронту» (Nouveau Front populaire) і пропрезидентського центристського блоку «Разом» (Ensemble) перед другим туром парламентських виборів виявилася напрочуд успішною. Завдяки домовленості двох згаданих політичних сил вдалося запобігти електоральній перемозі ультраправого «Національного об'єднання» (Rassemblement national), яке вийшло в лідери за результатами першого туру. Про це повідомив телеканал BFMTV.

 

Другий тур кардинально поміняв ситуацію. Про це свідчать результати екзитполів, проведених соціологічним центром Ipsos-Talan. Перше місце, за результатами опитувань на виході з виборчих дільниць, зайняв «Новий народний фронт». Він забезпечуючи собі, за різними підрахунками, від 175 до 205 мандатів у парламенті. На другому місці коаліція Еммануеля Макрона «Разом» (від 150 до 175 мандатів). Партія «Національне об'єднання», неформальним лідером якої залишається Марін Ле Пен, займає лише третє місце. Хоча раніше йшла мова про це, що ця партія не просто стане лідером, а здобуде більшість у Національній Асамблеї Франції. Тепер же відомо, що партія здобуде лише від 115 до 150 мандатів.

 

 

У другому турі виборів зафіксовано надзвичайно високу електоральну фреквенцію – понад 67,1%. Експерти пояснюють це тим, що заклики чинного президента Макрона до французів активізуватися й не допустити перемоги ультраправих дали свій результат.

 

Нагадаємо, що Емманюель Макрон розпустив Національну асамблею дев’ятого червня, відразу після оголошення результатів виборів до Європарламенту, на яких великого успіху добилися праві популісти. «Національне об'єднання» зуміло отримати 31,5% голосів – це майже вдвічі вище за результат коаліції Besoin d`Europe, до якої входила партія президента під назвою «Ренесанс».  

07.07.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Музичні імпровізації у Jam Factory
7 липня в Jam Factory Art Center Михайло Балог (MANU) та Олег Пашковський пропонують зануритися в потік музичної імпровізації на акустично-електронному концерті.
05.07.24 | | Штука
Полеміка довкола культу Франка
Євген Нахлік
Американська полеміка щодо ставлення Греко-католицької церкви до культу Франка 1926–1927 років відразу перекинулася до Галичини...
05.07.24 | | Минуле
«Безперервний Ряд» та інші твори
Антоніна Денисюк
Гасло моєї творчої філософії – це Пошук. Понад сорок років, починаючи з ранніх творів і до сьогодні, я продовжую експериментувати з різними художніми техніками та способами вираження у мистецтві. 
04.07.24 | | Штука
Сміх людей від звірів відрізняє
Тарас Прохасько
Посмішка у критичних моментах – це прийняття. І визнання ціни, яку за неї і за все доводиться платити. Бо вона свідчить про силу невинності.
04.07.24 | | Дискурси
Тарас Григорович з-під містечка Підгайці
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Він дзвонив, я миттєво впізнавав його голос, але він завжди представлявся: «Це Вас Тарас Гунчак турбує»... In memoriam
04.07.24 | | Галичина
Слонь, який на одну ніч розбагатів
Юрій Винничук
Серед львівських сьвірків не можна оминути Слоня, його знало все місто, від батярів до «ясного паньства». Слонь був великим, товстим і ледачим...
03.07.24 | | Дискурси
«Від розфокусу в центр» 
6 липня в Jam Factory Art Center відбудеться лекція про українських художниць мистецтвознавиці, кураторки виставок, редакторки, перекладачки Діани Клочко «Від розфокусу в центр».
03.07.24 | | Штука
Українська національна ідея в історичній перспективі
Тарас Гунчак
«Концепція національної ідеї є продуктом як міту, так і реальности». Пам'яті Тараса Гунчака (1932–2024).
03.07.24 | | Минуле

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.