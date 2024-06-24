«Національне об'єднання» залишається лідером у соціологічних прогнозах.

Партія Макрона «Ренесанс» за тиждень до виборів посідає третє місце в електоральних преференціях французів.

 

 

За тиждень до позачергових парламентських виборів правопопулістська партія Марін Ле Пен «Національне об'єднання» залишається позаконкурентним лідером електоральних преференцій французів. Про це свідчать результати свіжого опитування громадської думки, проведеного соціологічним центром Ipsos на замовлення газети La Tribune. За партію готові проголосувати 35,5% опитаних.

 

Об'єднання лівих сил «Новий народний фронт», згідно з опитуванням, отримає 27% голосів на виборах. А за політичний альянс «Разом» (Ensemble), який об'єднався довкола чинного президента Емманюеля Макрона, готові проголосувати лише 20% респондентів.

 

Крім того, очікується, що електоральна фреквенція сягне від 60% до 64% – це набагато вище, ніж 47,5% на останніх загальних виборах у червні 2022 року. За твердженням експертів, такої активності виборців Франція не знала з 2002 року.

 

 

Опитування проводилося в режимі онлайн з 19 до 21 червня 2024 року з вибіркою 2002 особи, які представляють мешканців материкової Франції віком від 18 років, у тому числі 1870 осіб, зареєстрованих у виборчих списках за квотним методом. Для запитань про намір голосувати враховувалися лише ті особи, які зареєстровані у виборчому списку та мають намір голосувати. Похибка становить від 1,0 до 2,6 відсоткового пункта.

 

Вибори до Національної асамблеї Франції відбудуться в два тури – 30 червня та сьомого липня.

 

Згідно з іншим опитуванням Ipsos, французи також найбільше довіряють партії саме Марін Ле Пен, коли йдеться про вирішення економічних питань.

 

Нагадаємо, що Емманюель Макрон розпустив Національну асамблею дев’ятого червня, відразу після оголошення результатів виборів до Європарламенту, на яких великого успіху добилися праві популісти. «Національне об'єднання» зуміло отримати 31,5% голосів – це майже вдвічі вище за результат коаліції Besoin d`Europe, до якої входить партія президента під назвою «Ренесанс».  

24.06.2024

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