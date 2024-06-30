859-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

237,0% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

89,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

328,6% автомобільної техніки (з них 5,9% за минулий тиждень),

475,6% артилерійських систем (з них 10,3% за минулий тиждень),

99,7% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

62,2% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:20 Станом на 30 червня 2024 року кількість оновлень облікових даних військовозобов'язаних у додатку Резерв+ сягнула майже 2,6 млн, повідомили в Міністерстві оборони України.

08:15 Кілька військових баз США у Європі цими вихідними були переведені в стан підвищеної бойової готовності через побоювання терористичної атаки проти військовослужбовців або об'єктів США, повідомило CNN.

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Теорія перемоги Путіна, згідно з якою Росія зможе здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, стимулюватиме Путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення знищити українську державність. Захід мусить поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати путінську теорію перемоги і не допустити затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів.

• Путін не відмовляється від своєї мети повністю знищити українську державність та ідентичність, а всі його цілі з територіального завоювання в Україні є засобом для досягнення цієї мети.

• Російське військове командування, схоже, розділяє деякі обмежені підрозділи повітряно-десантних військ і з'єднань на менші групи на різних ділянках фронту і все ще може розглядати підрозділи ПДВ як відносно елітні, принаймні порівняно з іншими російськими частинами і з'єднаннями.

• За повідомленнями, 30 червня українські війська завдали удару по Новолипецькому металургійному комбінату в Липецькій області.

• Голова Республіки Дагестан Меліков публічно став на бік голови Чеченської Республіки Кадирова під час нещодавніх дебатів між Кадировим і головою слідчого комітету Росії Бастрикіним щодо реагування на релігійний екстремізм в Росії на тлі зростання етнічної та релігійної напруженості в країні.

• Військові та цивільні літаки продовжують стикатися з перешкодами GPS над Європою та Близьким Сходом, що підкреслює роль довготривалого глушіння GPS у поточних та майбутніх конфліктах.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Кремінною, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Липцями, Вовчанськом, Куп'янськом та Авдіївкою.

• Російський мілблогер заявив 29 червня, що російське військове командування відправило близько 50 поранених солдатів 26-го танкового полку (47-ма танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія, Московський військовий округ), які перебувають у відпустці в очікуванні лікування, на фронт всупереч вказівкам лікарів.

07:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: