859-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
237,0% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),
89,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),
328,6% автомобільної техніки (з них 5,9% за минулий тиждень),
475,6% артилерійських систем (з них 10,3% за минулий тиждень),
99,7% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),
62,2% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),
28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
08:20 Станом на 30 червня 2024 року кількість оновлень облікових даних військовозобов'язаних у додатку Резерв+ сягнула майже 2,6 млн, повідомили в Міністерстві оборони України.
08:15 Кілька військових баз США у Європі цими вихідними були переведені в стан підвищеної бойової готовності через побоювання терористичної атаки проти військовослужбовців або об'єктів США, повідомило CNN.
08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Теорія перемоги Путіна, згідно з якою Росія зможе здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, стимулюватиме Путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення знищити українську державність. Захід мусить поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати путінську теорію перемоги і не допустити затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів.
• Путін не відмовляється від своєї мети повністю знищити українську державність та ідентичність, а всі його цілі з територіального завоювання в Україні є засобом для досягнення цієї мети.
• Російське військове командування, схоже, розділяє деякі обмежені підрозділи повітряно-десантних військ і з'єднань на менші групи на різних ділянках фронту і все ще може розглядати підрозділи ПДВ як відносно елітні, принаймні порівняно з іншими російськими частинами і з'єднаннями.
• За повідомленнями, 30 червня українські війська завдали удару по Новолипецькому металургійному комбінату в Липецькій області.
• Голова Республіки Дагестан Меліков публічно став на бік голови Чеченської Республіки Кадирова під час нещодавніх дебатів між Кадировим і головою слідчого комітету Росії Бастрикіним щодо реагування на релігійний екстремізм в Росії на тлі зростання етнічної та релігійної напруженості в країні.
• Військові та цивільні літаки продовжують стикатися з перешкодами GPS над Європою та Близьким Сходом, що підкреслює роль довготривалого глушіння GPS у поточних та майбутніх конфліктах.
• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Кремінною, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Липцями, Вовчанськом, Куп'янськом та Авдіївкою.
• Російський мілблогер заявив 29 червня, що російське військове командування відправило близько 50 поранених солдатів 26-го танкового полку (47-ма танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія, Московський військовий округ), які перебувають у відпустці в очікуванні лікування, на фронт всупереч вказівкам лікарів.
07:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
01.07.2024
Станом на 22:00 відбулося 124 бойові зіткнення. Найгарячішим напрямком протягом дня залишався Покровський. Ситуація в районах бойових дій складна, втім під контролем наших захисників.
Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари (чотири ракети) та 46 авіаційних ударів (загалом скинув 63 КАБ), застосував 401 дрон-камікадзе. Здійснив понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку мало місце дев’ять штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Дві з яких іще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.
Куп’янський напрямок. Відбулося вісім боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Стельмахівки, Піщаного та Синьківки. Всі атаки відбито.
На Лиманському напрямку агресор протягом дня 16 разів намагався прорвати нашу оборону в районах Невського, Макіївки, Тернів та Торського. 10 атак відбито, бої тривають. Ситуація контрольована.
На Сіверському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак ворога поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Один бій ще триває.
На Краматорському напрямку загарбники вісім разів штурмували позиції підрозділів Сил оборони в районі Часового Яру. Чотири атаки відбито. Точаться бої.
Окупанти протягом дня діяли і на Торецькому напрямку. Загалом ворог намагався шість разів атакувати в районах Північного, Південного та Торецька. Всі штурмові дії противника відбито.
Напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Прогрес, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка. Всього наразі відбулось 39 атак, сім триває. З попередньою інформацією на цьому напрямку втрати агресора склали 387 військовослужбовців, три танки, 10 ББМ, 3 артсистеми, сім одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено 10 танків, 10 ББМ, 10 артсистем та п’ять автомобілів.
На Курахівському напрямку протягом дня окупанти 17 разів атакували позиції Сил оборони. Два боєзіткнення ще тривають. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника.
На Времівському напрямку ворог тиснув в районах Водяного, Урожайного, Костянтинівки та Макарівки. Всі атаки відбито. Противник успіху не мав.
На Гуляйпільському напрямку відбито одну атаку. Інших боєзіткнень не відбувалось.
На Оріхівському напрямку відбито три атаки ворога в районах Роботиного та Малої Токмачки.
Протягом червня авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 25 пунктах управління, 62 засобах протиповітряної оборони, п’яти базах та складах пально-мастильних матеріалів та 20 складах боєприпасів.
Загалом за червень місяць втрати ворога становили: 33 713 окупантів, 352 танки, 589 ББМ, 1393 артсистеми, 22 одиниці РСЗВ, 58 засобів ППО, три літаки, 997 БпЛА, 1758 автомобільної та 284 одиниць спеціальної техніки.
Відзначимо бойову роботу воїнів 108-ої окремої бригади територіальної оборони ЗС України. На своєму напрямку вони демонструють завзяту бойову роботу, професіоналізм і зразковий показник знищеної живої сили та техніки противника.