За час повномасштабної війни росіяни написали на росіян три з половиною тисячі доносів.

Найчастіше скарги стосуються антивоєнних висловлювань.

 

 

За останні два з половиною роки росіяни написали щонайменше три з половиною тисячі доносів на своїх співвітчизників за їхні висловлювання, пости, книги, сайти тощо. Слідами таких скарг російські слідчі органи порушували гучні політичні справи. Про це пише російське опозиційне видання «Важные истории».

 

За даними видання, головною темою доносів були антивоєнні висловлювання – 2623 скарги. Також росіяни скаржилися на «ЛГБТ-пропаганду» (487 випадків), русофобію (250) та пропаганду наркотиків (57). На інші теми припало ще 140 доносів.

 

Журналісти з'ясували, що більшість скарг написали зовсім не публічні донощики, такі, приміром, як голова «Ліги безпечного інтернету» Катерина Мізуліна (148 доносів, включно з 54 скаргами на пропаганду наркотиків) та прокремлівський активіст Віталій Бородін (60 доносів), а учасники анонімних телеграм-каналів. Саме на них припадає близько 92% усіх скарг.

 

Згідно з виданням, «найпродуктивнішим» за кількістю доносів виявився канал «Мракоборец» (5,6 тисячі передплатників). Учасники цього каналу написали щонайменше 2417 скарг (70% від усіх вивчених журналістами доносів). Щоденна норма каналу — як мінімум три скарги на сторінки у «ВКонтакті» або «Однокласниках». Підписники каналу «спеціалізуються» на антивоєнних висловлюваннях, але іноді беруться і за русофобію та «ЛГБТ-пропаганду».

 

Друге місце за кількістю доносів посідаж Telegram-канал «Анти-Толерастическая Организация» (304 доноси), третє – «Акции прямого действия» (279 доносів).Загальна аудиторія цих каналів становить близько п'яти тисяч осіб. Їхні підписними найчастіше скаржаться на «ЛГБТ-пропаганду» — у 99% та 63% випадках відповідно.

 

Своїх жертв донощики шукають у соцмережах та в каналах «колег», іноді щось надсилають підписники. Всі анонімні Telegram-канали діють за схожою схемою: вони публікують інформацію про жертв разом із їхніми контактами та посиланнями на соцмережі, а також інструкції з написання доносів зі шаблонами. Скарги зазвичай просять писати до МВС, прокуратури, Слідчого комітету та Роскомнагляду.

 

Пік доносництва в Росії припав на серпень 2023 року. Журналісти вважають, що він був пов'язаний з ухваленням закону про заборону «зміни статі», який Володимир Путін підписав наприкінці липня. Тоді донощики написали близько чверті від усіх вивчених журналістами скарг на ЛГБТ-людей та їхні соцмережі.

26.06.2024

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