848-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

233,7% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

88,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

318,9% автомобільної техніки (з них 4,7% за минулий тиждень),

456,1% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),

99,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

61,1% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Візуалізація нинішньої нічної повітряної атаки російських військ.

09:40 На Вінниччині внаслідок ударів з повітря є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

09:35 Вночі російські БПЛА завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України, пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях, повідомили в Укренерго.

09:30 В ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed». Всього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької області РФ);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 (100%);

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59 (50%);

- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (100%).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

За минулі сім днів було збито 73 із 75 (97%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російських корабля, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 8 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин 19 червня підписали в Пхеньяні угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка, ймовірно, частково спрямована на використання військово-технічної співпраці з Північною Кореєю як загрози Заходу, щоб перешкодити подальшій підтримці України. Росія і Північна Корея значною мірою представили цю угоду як доказ їхньої взаємної підтримки в рамках спільної боротьби проти Заходу і сигналізували про те, що вони мають спільну мету - кинути виклик Заходу і нинішньому світовому порядку.

• Путін прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, щоб виступити в якості альтернативи Заходу і нинішньому світовому порядку.

• Російські урядовці 19 червня оголосили про свій намір призупинити участь Росії в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

• Російське військове командування продовжує підтримувати культуру вседозволеності щодо воєнних злочинів, скоєних підлеглими на полі бою в Україні.

• Російський уряд намагається зняти з себе відповідальність за добре задокументовані порушення міжнародного права щодо поводження Росії з українськими дітьми, звинувачуючи Збройні сили України та інші силові структури у скоєнні "злочинів" проти дітей.

• Повідомлення управління повітряним рухом з міжнародного повітряного простору над північно-східною частиною Атлантичного океану, схоже, свідчать про перший підтверджений випадок глушіння GPS на комерційних трансатлантичних маршрутах.

• Фінське видання Yle, посилаючись на супутникові знімки і джерела фінської розвідки, повідомило 19 червня, що російські військові розгорнули близько 80 відсотків своєї техніки і особового складу поблизу російсько-фінського кордону для підтримки вторгнення в Україну.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: