848-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
233,7% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),
88,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
318,9% автомобільної техніки (з них 4,7% за минулий тиждень),
456,1% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),
99,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
61,1% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),
28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:45 Візуалізація нинішньої нічної повітряної атаки російських військ.
09:40 На Вінниччині внаслідок ударів з повітря є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
09:35 Вночі російські БПЛА завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України, пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях, повідомили в Укренерго.
09:30 В ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed». Всього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької області РФ);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);
- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ).
Атаковано об’єкти критичної інфраструктури.
В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 (100%);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59 (50%);
- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (100%).
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.
За минулі сім днів було збито 73 із 75 (97%) запущених по Україні БПЛА.
09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російських корабля, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 8 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент Росії Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин 19 червня підписали в Пхеньяні угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка, ймовірно, частково спрямована на використання військово-технічної співпраці з Північною Кореєю як загрози Заходу, щоб перешкодити подальшій підтримці України. Росія і Північна Корея значною мірою представили цю угоду як доказ їхньої взаємної підтримки в рамках спільної боротьби проти Заходу і сигналізували про те, що вони мають спільну мету - кинути виклик Заходу і нинішньому світовому порядку.
• Путін прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, щоб виступити в якості альтернативи Заходу і нинішньому світовому порядку.
• Російські урядовці 19 червня оголосили про свій намір призупинити участь Росії в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
• Російське військове командування продовжує підтримувати культуру вседозволеності щодо воєнних злочинів, скоєних підлеглими на полі бою в Україні.
• Російський уряд намагається зняти з себе відповідальність за добре задокументовані порушення міжнародного права щодо поводження Росії з українськими дітьми, звинувачуючи Збройні сили України та інші силові структури у скоєнні "злочинів" проти дітей.
• Повідомлення управління повітряним рухом з міжнародного повітряного простору над північно-східною частиною Атлантичного океану, схоже, свідчать про перший підтверджений випадок глушіння GPS на комерційних трансатлантичних маршрутах.
• Фінське видання Yle, посилаючись на супутникові знімки і джерела фінської розвідки, повідомило 19 червня, що російські військові розгорнули близько 80 відсотків своєї техніки і особового складу поблизу російсько-фінського кордону для підтримки вторгнення в Україну.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
20.06.2024
Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнення.
Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та три пункти управління противника.
Російські загарбники завдали по території України три ракетні та 38 авіаційних ударів із застосуванням 55 КАБів, також задіяли 533 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.
На Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 96 окупантів загиблими та пораненими, знищено танк, три артилерійські системи та 11 автомобілів. Уражено 18 укриттів особового складу, два місця зберігання боєприпасів та сховище з пально-мастильними матеріалами.
На Куп’янському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки.
На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Захисники України успішно відбили 14 атак ворога. Поблизу населеного пункту Терни ще триває одне боєзіткнення. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.
На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили дев’ять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки та мікрорайону Часового Яру – Новий. Шість атак для ворога завершилися безуспішно, три боєзіткнення ще тривають. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.
Значно активізував свої зусилля агресор на Краматорському напрямку. За підтримки авіації російські окупанти 17 разів штурмували позиції наших захисників з району Бахмута. Бої точилися поблизу Богданівки, Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. 12 ворожих атак українськими військовими відбито, ще п’ять боєзіткнень тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль щодо стримування противника на зазначеному напрямку.
На Торецькому напрямку окупанти здійснили шість спроб прорвати оборонні рубежі наших захисників східніше Північного. Українські воїни відбили чотири атаки ворога, ще два боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку російські війська зберігають високу активність. Кількість боєзіткненнь зросла до 43. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Карлівки. Нашими воїнами відбито 31 ворожу атаку. 12 бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування противника на зазначеному напрямку. Попередні втрати агресора склали понад 207 окупантів вбитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину та автомобіль. Втрати уточнюються.
На Курахівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де ворог зберігає значну активність. Підрозділи українського війська проводять заходи з нарощування стійкості оборони.
На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. .
На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.
На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.