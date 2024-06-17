Біньямін Нетаньягу розпустив воєнний кабінет.

Кабінет за участю представників опозиційних партій було сформовано після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

 

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ухвалив рішення розпустити воєнний кабінет. Про це в понеділок, 17 червня, повідомив 9 канал ізраїльського телебачення.

 

Розпуск цього органу не став несподіваним, оскільки минулого тижня два міністри оголосив про рішення залишити воєнний кабінет через суперечки з прем'єром. «Воєнного кабінету більше немає», – заявив прем'єр-міністр і пояснив, що рішення про його розпуск – формальне і пов'язане з виходом з нього Бені Ґанца та Ґаді Айзенкота.

 

Очікується, що тепер Нетаньягу ухвалюватиме рішення щодо операції в Секторі Ґази під час окремих зустрічей з міністром, який займається ізраїльською нацбезпекою, Ітамаром Бен Ґвіром. Потім ці рішення має схвалити ширший склад кабінету безпеки Ізраїлю.

 

Нагадаємо, що Нетаньягу сформував воєнний кабінет Ізраїлю за участю представників опозиційних партій у жовтні 2023 року – після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль. Найвидатнішим політиком від опозиції, який увійшов до цього кабінету, був саме Бені Ґанц.

 

«Створення вузького воєнного кабінету обумовлювалося коаліційною угодою з Ґанцем, він створювався на його прохання. Щойно Ґанц пішов – необхідність у кабінеті зникла», – пояснив глава ізраїльського уряду.

17.06.2024

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