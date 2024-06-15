Депозитарій Euroclear призупинив розблокування заморожених активів росіян.

Причиною цього стали нові санкції США проти групи Московської біржі.

Бельгійський депозитарій Euroclear призупинив обслуговування активів за участю російського Національного розрахункового депозитарію (НРД). Це сталося після включення цього тижня НРД до списку антиросійських санкцій Сполучених Штатів – повідомило інформаційне агентство РБК.

«На даний час ми аналізуємо вплив (санкцій щодо НРД, – ред.) на Euroclear Bank. До подальшого повідомлення процеси обслуговування активів за участю НРД прямо чи опосередковано призупинено», – йдеться у листі депозитарію на адресу клієнтів (професійних учасників ринку, з фізичними особами безпосередньо депозитарії не працюють).

Як пояснили експерти, зупинення обслуговування активів за участю НРД означає зупинку виконання ліцензій, отриманих російськими інвесторами на розблокування своїх активів. «Ми також аналізуємо вплив нових санкцій на внутрішні безплатні розрахунки за локальними цінними паперами Росії», – уточнюється в листі Euroclear.

НРД перебуває під санкціями Європейської Унії з червня 2022 року. 12 червня 2024-го Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило жорсткі санкції проти останньої великої фінансової структури РФ, на яку досі не поширювалися обмеження, – групи Московської біржі. Крім самого торгового майданчика, у SDN-List потрапили Національний кліринговий центр, а також НРД. «Це передбачає негайне заморожування активів Національного розрахункового депозитарію, а також накладення вторинних санкцій на всіх осіб відповідно до указу №14024», – пояснив депозитарій у листі клієнтам. Указ №14024 передбачає можливість запровадження вторинних санкцій щодо осіб, які надають будь-яке сприяння підсанкційним російським компаніям та фізичним особам. Крім того, 13 червня до санкцій щодо НРД долучилася Велика Британія, що також означає заморожування активів депозитарію, йдеться у листі Euroclear.