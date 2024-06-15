Постпреди ЄУ не змогли погодити 14-й пакет санкцій проти Росії.

На перешкоді стала позиція Німеччини.

Європейська Унія в п'ятницю, 14 червня, не змогла узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії. Постійні представники 27 країн-членів ЄУ намагалися досягнути згоди в цьому питанні перед початком саміту миру в Швейцарії. Однак на перешкоді стала позиція Німеччини, яка виступила проти пункту про відповідальність європейських компаній за порушення санкційного режиму. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Нові обмежувальні заходи Євроунія обговорює вже понад місяць. Йдеться про заборону на перекидання російського зрідженого природного газу (ЗПГ) з одного судна на інше та запровадження відповідальності для європейських компаній за порушення санкцій дочірніми структурами чи партнерами у третіх країнах. Також йдеться про заборону на вхід до портів Євроунії суднам, які зробили внесок у посилення військової потуги Росії.

За інформацією Reuters, санкції мали обговорюватися ввечері в п'ятницю, 14 червня, проте в останній момент тема була виключена з порядку денного. Наступна зустріч представників запланована на середу, 19 червня, вже після конференції у Швейцарії.

Цікаво відзначити, що Угорщина, яка часто блокувала запровадження антиросійських санкцій, схоже, готова узгодити новий пакет санкцій. Однак тепер Німеччина «висловила застереження» щодо впливу на її промисловість заходів щодо дочірніх структур та партнерів у третіх країнах.

За інформацією німецької аґенції DPA, німецький уряд наполягає на виключенні з 14-го пакету заходів щодо відповідальності зарубіжних філій підприємств за порушення санкційного режиму або обмеження списку таких компаній. Як припускає аґенція, вимога Німеччини ґрунтується на побоювання, що у разі обходу санкцій Росією до відповідальності будуть притягнуті зокрема німецькі компанії.