843-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:40 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 84 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 185 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
11:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
11:00 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
10:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 6 ракетних ударів, із застосуванням 17 ракет, 33 авіаційних удари (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив понад 3000 обстрілів, 104 із них з реактивних систем залпового вогню.
За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три засоби протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу і ОВТ окупантів.
У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також ворог втратив 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 57 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
232,8% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),
88,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),
315,2% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),
449,7% артилерійських систем (з них 8,5% за минулий тиждень),
99,0% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),
60,7% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень),
28,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:35 У Київській області аж на третю добу загасили пожежу, що виникла на одному з промислових підприємств унаслідок ворожої атаки 12 червня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
09:30 "Путін не в тій ситуації, щоб диктувати Україні, що вона має робити для встановлення миру", заявив міністр оборони США Ллойд Остін:
"Під час цього несправедливого та неспровокованого вторгнення було поранено та вбито сотні тисяч солдатів. Він міг би покінчити з цим сьогодні, якби вирішив це зробити. І ми закликаємо його зробити це і залишити суверенну територію України".
09:25 Прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують російські кібератаки на цивільну інфраструктуру України як можливі військові злочини, що може призвести до видачі ордерів на арешт, якщо буде зібрано достатньо доказів, пише Reuters з посиланням на чотири обізнані джерела. Розслідуються атаки на інфраструктуру, які ставлять під загрозу життю людей, порушуючи подачу електроенергії та води, обриваючи зв'язок із службами екстреного реагування або відключаючи послуги мобільного зв'язку, які передають попередження про повітряні нальоти.
09:15 Вночі 14 червня українські сили використали щонайменше 70 безпілотників Dragon і Splash для удару по російській авіабазі Морозовськ, розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Наразі триває оцінка результатів атаки.
09:05 Станом на 06:40 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 8 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент Росії Путін в спробі зірвати Глобальний саміт миру 15-16 червня у Швейцарії виклав свої ультимативні вимоги щодо капітуляції України як передумови для "мирних" переговорів в Україні, включаючи визнання незаконної анексії Росією окупованих і непідконтрольних Україні територій на сході і півдні України.
• Путін запропонував створити альтернативну євразійську та світову систему безпеки за підтримки президента Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, що має підірвати НАТО.
• Кремль часто приурочує активізацію своїх інформаційних операцій, включаючи переговори, до важливих політичних дебатів на Заході, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході.
• Президент Росії Путін і заступник голови Ради безпеки Росії Мєдвєдєв продовжували виступати проти "західного колоніалізму", ігноруючи при цьому імперську історію Росії та сучасні російські імперіалістичні прагнення домінувати над сусідами Росії у Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.
• Медведєв також сприяв інформаційним операціям Кремля, спрямованим на використання політики молдовської ідентичності для того, щоб зірвати вступ Молдови до Європейського Союзу шляхом дестабілізації молдовського суспільства.
• Медведєв також погрожував Вірменії напередодні участі секретаря Ради безпеки Вірменії Армена Григоряна у Глобальному саміті миру 15-16 червня у Швейцарії.
• Неназваний високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що адміністрація Байдена не планує найближчим часом скасовувати обмеження, які забороняють українським військам завдавати ударів по військових цілях в оперативних зонах і глибокому тилу Росії на російській території з озброєння, наданого Сполученими Штатами.
• У ніч з 13 на 14 червня українські війська здійснили велику серію ударів з безпілотників по Росії.
• Президент Росії Володимир Путін заявив 14 червня під час зустрічі з учасниками програми "Час героїв", що в "зоні проведення спеціальної військової операції", яка включає як окуповану Україну, так і прикордонні з Україною райони Росії, перебуває майже 700 тисяч російських військовослужбовців.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу.
14 червня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника.
Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет. Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.
Станом на 22:00 відбулося 81 бойове зіткнення.
Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Не зважаючи на інтенсивний ворожий натиск, українські воїни ворогу жорстку та ефективну відсіч.
На Харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито.
Десять бойових зіткнень з окупантами відбулося на Куп’янському напрямку. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка та Піщане. Неподалік Синьківки всі штурми ворога відбито, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої.
На Лиманському напрямку за день російські війська дев’ять разів атакували наші позиції в районах Греківки, Тернів і Невського. Ситуація контрольована – чотири боєзіткнення завершились, а п’ять – ще продовжуються.
На Краматорському напрямку активність противника в районі Андріївки успіху не мала.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 29 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 263 особи вбитими та пораненими. До того ж, декілька окупантів здалися в полон. Знищено один танк, три артилерійських системи, вісім автомобілів та п’ять бойових броньованих машин. Окрім того, два автомобіля, п’ять ББМ, два танки і три ворожих гармати було пошкоджено.
На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, чотири - ще тривають.
На інших напрямках без особливих змін - ворог успіху не мав, втрат наших територій та позицій не допущено.
15.06.2024