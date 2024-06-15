843-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:40 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 84 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 185 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:00 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом доби зафіксовано 112 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 6 ракетних ударів, із застосуванням 17 ракет, 33 авіаційних удари (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив понад 3000 обстрілів, 104 із них з реактивних систем залпового вогню. За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три засоби протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу і ОВТ окупантів. У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також ворог втратив 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 57 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

232,8% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

88,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

315,2% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

449,7% артилерійських систем (з них 8,5% за минулий тиждень),

99,0% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

60,7% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 У Київській області аж на третю добу загасили пожежу, що виникла на одному з промислових підприємств унаслідок ворожої атаки 12 червня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

09:30 "Путін не в тій ситуації, щоб диктувати Україні, що вона має робити для встановлення миру", заявив міністр оборони США Ллойд Остін:

"Під час цього несправедливого та неспровокованого вторгнення було поранено та вбито сотні тисяч солдатів. Він міг би покінчити з цим сьогодні, якби вирішив це зробити. І ми закликаємо його зробити це і залишити суверенну територію України".

09:25 Прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують російські кібератаки на цивільну інфраструктуру України як можливі військові злочини, що може призвести до видачі ордерів на арешт, якщо буде зібрано достатньо доказів, пише Reuters з посиланням на чотири обізнані джерела. Розслідуються атаки на інфраструктуру, які ставлять під загрозу життю людей, порушуючи подачу електроенергії та води, обриваючи зв'язок із службами екстреного реагування або відключаючи послуги мобільного зв'язку, які передають попередження про повітряні нальоти.

09:15 Вночі 14 червня українські сили використали щонайменше 70 безпілотників Dragon і Splash для удару по російській авіабазі Морозовськ, розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Наразі триває оцінка результатів атаки.

09:05 Станом на 06:40 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 8 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін в спробі зірвати Глобальний саміт миру 15-16 червня у Швейцарії виклав свої ультимативні вимоги щодо капітуляції України як передумови для "мирних" переговорів в Україні, включаючи визнання незаконної анексії Росією окупованих і непідконтрольних Україні територій на сході і півдні України.

• Путін запропонував створити альтернативну євразійську та світову систему безпеки за підтримки президента Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, що має підірвати НАТО.

• Кремль часто приурочує активізацію своїх інформаційних операцій, включаючи переговори, до важливих політичних дебатів на Заході, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході.

• Президент Росії Путін і заступник голови Ради безпеки Росії Мєдвєдєв продовжували виступати проти "західного колоніалізму", ігноруючи при цьому імперську історію Росії та сучасні російські імперіалістичні прагнення домінувати над сусідами Росії у Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.

• Медведєв також сприяв інформаційним операціям Кремля, спрямованим на використання політики молдовської ідентичності для того, щоб зірвати вступ Молдови до Європейського Союзу шляхом дестабілізації молдовського суспільства.

• Медведєв також погрожував Вірменії напередодні участі секретаря Ради безпеки Вірменії Армена Григоряна у Глобальному саміті миру 15-16 червня у Швейцарії.

• Неназваний високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що адміністрація Байдена не планує найближчим часом скасовувати обмеження, які забороняють українським військам завдавати ударів по військових цілях в оперативних зонах і глибокому тилу Росії на російській території з озброєння, наданого Сполученими Штатами.

• У ніч з 13 на 14 червня українські війська здійснили велику серію ударів з безпілотників по Росії.

• Президент Росії Володимир Путін заявив 14 червня під час зустрічі з учасниками програми "Час героїв", що в "зоні проведення спеціальної військової операції", яка включає як окуповану Україну, так і прикордонні з Україною райони Росії, перебуває майже 700 тисяч російських військовослужбовців.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: