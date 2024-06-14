842-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:20 З початку широкомасштабного вторгнення ЗС РФ Міністерством оборони України кодифіковано, допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів, майже половину з них – від початку 2024 року, повідомили в Міністерстві оборони України. Серед зразків, які були кодифіковані, допущені до експлуатації Міністерством оборони України переважна більшість – продукція вітчизняного ОПК. Зокрема, це боєприпаси до стрілецької зброї, засоби ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення. Крім того, оборонним відомством кодифіковано, допущено до експлуатації близько 60 зразків боєприпасів для БПАК різних типів, а також підривачі до них. Усі вони – розроблені на вітчизняних підприємствах. В переліку боєприпаси комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії та багатоцільові. Кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

13:00 Китай вітає будь-які зусилля з відновлення миру в Україні, але продовжує наполягати на запрошенні до діалогу на рівних умовах «усіх зацікавлених сторін», у тому числі й країну-агресора Росію, заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи Глобальний саміт миру в Швейцарії.

12:55 В Укренерго перенесли початок застосування графіків погодинних відключень з 18:00 на 14:00, повідомляють оператори системи розподілу (обленерго).

12:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Міністерство оборони Росії дедалі більше централізує командування і контроль над проросійськими нерегулярними силами, що з великою ймовірністю полегшить їхнє використання в наступальних операціях в Україні. • У лютому 2023 року міністерство оборони Росії створило Добровольчий корпус, який об'єднав понад 20 000 добровольців, резервістів, найманців і колишніх ув'язнених, які служать у численних нерегулярних підрозділах, під єдиним командуванням і контролем. З моменту створення Добровольчого корпусу міністерство оборони Росії все частіше використовує нерегулярні формування в наступальних операціях, до яких вони погано пристосовані. Російські нерегулярні формування - це переважно легкі піхотні підрозділи, які не мають інтегрованої артилерійської або повітряної підтримки, що робить їх більш вразливими, ніж російські регулярні формування. • Отже, за останні 9 місяців російські нерегулярні формування, ймовірно, зазнали пропорційно більших втрат, ніж російські регулярні підрозділи.

12:10 КНДР відправила до Росії щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які можуть містити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

11:50 Вночі війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Хмельниччині, внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, хоч в межах області сили ППО знищили 11 ворожих цілей, повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

11:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 109 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора ворог загалом завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетних удари із застосуванням 4 ракет, 66 авіаційних ударів (зокрема, скинув 94 КАБи), здійснив понад 3800 обстрілів, 100 із них - з реактивних систем залпового вогню. Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили засіб протиповітряної оборони, два пункти управління, два артилерійських засоби, станцію РЕБ та 11 районів зосередження особового складу і ОВТ противника. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО, 22 БпЛА ОТР, ракету, 60 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки.

11:05 Сьогодні, 14 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00, попередили в Укренерго.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 73 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 195 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Через погодні умови на ранок знеструмлено 3 населені пункти у Сумській області, повідомили в Міненерго. З інших причин без енергоживлення 494 населені пункти.

10:25 Під час нічної масованої атаки РФ росіяни запустили ракети, які летіли в основному на захід, пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Повітряна атака почалася десь близько 23:00 запуском БПЛА типу "Шахед", крім того ворог застосовував й інші типи озброєння: три балістичні ракети "Іскандер-М" по Запоріжжю. Близько 03:00 з Саратовської області літаки Ту-95МС випустили 10 крилатих ракет, які зайшли в повітряний простір України з території Сумської області й здебільшого прямували на захід України: цілили класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури. Трохи пізніше росіяни здійснили пуск аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" з пускових рубежів Тамбовської області. Ця ціль зайшла з півночі України і також попрямувала до Хмельниччини, де "не досягла своєї цілі".

10:15 П'ять країн виразили готовність передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, заявив президент США Джо Байдена на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським:

"Ми маємо підтримку п'яти країн щодо надання систем Patriot. Також ми даємо знати країнам, які чекають від нас постачання Patriot в майбутньому, що їм доведеться почекати. Ми все будемо передавати зараз Україні".

10:05 Україна готується до підписання ще десяти угод про гарантії безпеки, повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Наразі підписано вже 17 таких угод.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

232,3% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

87,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

314,2% автомобільної техніки (з них 6,2% за минулий тиждень),

448,5% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

98,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

60,4% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 У ніч на 14 червня 2024 року російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу «Shahed». Всього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю РФ);

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської область РФ);

- 17 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків Єйськ РФ).

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 (70%);

- 17 ударних БпЛА типу «Shahed» (100%).

За минулі сім днів було збито 50 із 54 (93%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 9 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна 13 червня підписала двосторонні десятирічні угоди про безпеку зі США та Японією, а інші держави-партнери підтвердили свою довгострокову підтримку України в рамках "Великої сімки" та Рамштайнського формату.

• Через 839 днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США нарешті запровадили санкції проти Московської біржі, інших важливих російських фінансових установ та російських виробників оборонної продукції. Російський уряд, схоже, впевнений, що ці нові санкції мінімально вплинуть на російську фінансову систему, а затримка з введенням санкцій США та іншими західними країнами дала російській фінансовій системі час підготуватися і пом'якшити наслідки таких ініціатив.

• Президент США Джо Байден знову висловився проти того, щоб дозволити українським силам завдавати ударів по військових цілях в оперативних зонах або глибокому тилу Росії на російській території з озброєння, наданого Сполученими Штатами.

• Постійні українські удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму, схоже, змушують російських військових перекидати на півострів додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту баз та логістичної інфраструктури, а подальші українські удари по таких засобах протиповітряної оборони можуть зробити півострів непридатним для використання як плацдарму для російських військових.

• За повідомленнями, Китайська Народна Республіка використовує дипломатичні канали, щоб переконати інші країни не підтримувати Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

• США, Велика Британія та Канада 13 липня оприлюднили спільну заяву, в якій визнали та засудили російську підривну діяльність та спроби втручання у вибори в Молдові.

• Українські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова, а російські війська незначно просунулися поблизу Сіверська та Авдіївки.

• Російські суб'єкти федерації продовжують збільшувати грошові стимули для набору військовослужбовців.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: