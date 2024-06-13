Китай готує альтернативу для мирного саміту в Швейцарії.

Пекін переконувє уряди інших країн у тому, що саміт без участі Росії не зупинить збройний конфлікт.

Лі Хуей

Китай активно просуває свій мирний план щодо України перед початком саміту миру у Швейцарії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на десятьох неназваних дипломатів. За твердженням аґенції, зараз китайська сторона переконує уряди низки розвиткових країн долучитися до альтернативного плану.

Співрозмовники Reuters стверджують, що китайська сторона відкрито не критикувала швейцарську мирну конференцію і не просила утриматися від участі в ній. Одне з джерел заявило, що Пекін переконував уряди інших країн у тому, що саміт без участі Росії не зупинить збройний конфлікт.

Reuters зазначає, що з наближенням саміту в Швейцарії Китай активізував проведення зустрічей з іноземними високопосадовцями, почастішали також телефонні дзвінки, збільшилася кількість повідомлень іноземним представництвам на китайській платформі WeChat. Як приклад співрозмовники аґенції навели візити спецпредставника Пекіна у справах Євразії Лі Хуея до Туреччини, Єгипту, Саудівської Аравії та ОАЕ — усі ці поїздки були здійснені протягом минулого місяця.

Альтернатива, що її намагається організувати Китай, полягає у проведенні мирної конференції, яку акцептують обидві сторони конфлікту. План для цієї конференції Китай розробив разом із Бразилією у травні. Він складається із шести пунктів, перший із яких — припинення бойових дій.

У матеріалі Reuters наголошується, що визначити масштаб впливу Китаю на країни-учасниці саміту у Швейцарії складно. При цьому кількість зареєстрованих учасників конференції скоротилася. На початку червня участь підтвердили 107 країн, зараз кількість зареєстрованих країн становить 90.

Мирний саміт відбудеться в Люцерні 15-16 червня. На ньому планується обговорити частину плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським щодо зупинки російської аґресії. На конференцію було запрошено 160 країн. Росія запрошення не одержала.